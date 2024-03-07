Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Gençlerle Millet Kütüphanesi\'nde Buluştu

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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Altıparmak'taki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle biraraya gelerek sazlı sözlü muhabbet etti. Türkülerin söylendiği, taklitlerin yapıldığı buluşmada, Başkan Aktaş gençlerle birlikte

'Beraber yürüdük biz yollarda' şarkısını söyledi.

Gençleri merkeze alan projeleri ve gençlik kulübü uygulamasıyla 'Genç Dostu' şehir olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehre kazandırdığı millet kütüphaneleri ve gençlik merkezleriyle ülkenin geleceği olan gençler büyük ayrıcalıklar sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Altıparmak'taki Millet Kütüphanesi'nde gençlerle biraraya geldi. Moderatörlüğünü Süleyman Dinçer'in yaptığı programa AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kanun sanatçısı Aytaç Doğan ve orkestrası, içerik üreticisi Muhammet Nahya ve Mehmet Dindar'ın da konuşmacı olarak katıldı. Gençlerin çok yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Muhammet Nahya yaptığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Dindar ise ' Aziz Yıldırım, Erman Toroğlu ve Bülent Ersoy' taklitleriyle dinleyenlerden büyük alkış aldı. Canlı performans sergileyen sanatçı Aytaç Doğan ise, çaldığı birbirinden güzel eserlerle gençlere keyifli anlar yaşattı. Muhammet Nahya ve Mehmet Dindar'ın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'yi karşılıklı konuşturduğu skeç ise gençler tarafından uzun süre alkışlandı.

"Gençleri bekleyen sürprizler var"

Sohbet havasında gerçekleşen buluşmadan konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, aynı sıralardan geçmiş, ayna hayalleri paylaşmış, aynı kaygıları hissetmiş, aynı sevinçleri yaşamış biri olarak gençleri çok iyi anlayabildiğini söyledi. Gençlerin kendilerine, anne ve babalarına, şehirlerine her şartta güvenmesini isteyen Başkan Aktaş, günümüzün sunduğu fırsatları da en iyi şekilde değerlendirmelerini tavsiye etti. Eski stadyumun bulunduğu alana gençler için çok güzel bir kütüphane kazandırdıklarını anlatan Başkan Aktaş, "Sınavlara hazırlanan, araştırmalar yapan gençler bu güzel mekana büyük ilgi gösteriyor. Hemen yanında açtığımız Burfaş Kafe ile gençlere üçte bir fiyatına hizmet sunuyoruz. Bizim gençlerle alakalı hayallerimiz var. Onun için millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri, kütüphaneler, Burskoop, YKS hazırlık kurslarını hayata geçiriyoruz. Yeni dönemde gençleri bekleyen sürprizler var. Genç girişimcilere hibe desteklerimiz var. Seneye 16 bin öğrenciye burs vermeyi planlıyoruz. Ulusala ve uluslararası derece elde eden sporculara daimi burslar vereceğiz. Gençlerimize 'Genç Kart' dağıtarak onların kültür ve sanatla buluşmasını sağlayacağız. İlköğretimdeki yavrularımıza da vereceğimiz kartlarla 600 TL'lik kantin desteği sunuyoruz. Gençlerin bilinçli, donanımlı, spor yapan, kültür sanatla uğraşan, hayatı dolu dolu yaşamasını, bizim imkanlarımızdan yararlanmasını arzuluyoruz. Sahaya çıktığında 'evet ben hazırım' demesini istiyoruz. Bursa'dan milyar dolarlar kazanan unicornlar çıksın istiyoruz. Bizler 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmed'in torunlarıyız. Gençlere dair büyük hayallerimiz var" dedi.

"Kendinize güvenin"

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın dönemi boyunca birçok eseri şehre kazandırdığını belirtti. Yeni dönemde daha iddialı ve büyük projeleri yapacağına inandığını ifade eden Yenişehirlioğlu, "Bursa tarihimiz, kültürümüz için çok önemli bir şehirdir. Alinur Aktaş gibi alicenap bir belediye başkanı Bursa'ya çok yakışıyor. Bursa'ya birçok sebepten dolayı geldim. Gençlik dönemimden itibaren deli gibi okuyan biriydim. Uzun yıllar avukatlık yaptım. 50-55 yaşından sonra televizyon önünde tanınır oldum. Ne zaman fırsatların karşınıza çıkacağını bilemezsiniz. Hayat sürprizlerle dolu. Hayatınızın bir bölümünde inanılmaz bir teklifle karşılaşabilirsiniz. Başarının sırrı, kendinizi geliştirmenizle alakalıdır. Yaptığınız meslekte ön planda olmak istiyorsanız donanımlı olmalısınız. Genç yaşta kendinizi inşa ediyor olmanız, daha sonra önünüze çıkacak fırsatlarda sizi farklı kılacaktır. Eskiye göre imkanlar şuanda daha fazla. Başarmak isteyen bir insan kesinlikle başarabilir. Hayatın sizi yenmesine fırsat vermeyin arkadaşlar. Türk gençleri, Avrupa'daki ve Amerika'daki gençlerden daha zeki. Türk gençlerin şu anki kültür seviyesi, Avrupalı gençlerden daha fazla. Kendinize güvenin" diye konuştu.

Soru cevap bölümünde gençler Bursa'ya dair hayal ve beklentilerini dile getirirken, Başkan Aktaş ve salonu dolduranlar hep bir ağızdan 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını seslendirdi. Programında sonunda Bahadır Yenişehirlioğlu, Başkan Alinur Aktaş tarafından gençlere hediye edilen 'Derviş' isim kitabını imzaladı. - BURSA