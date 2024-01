Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun: Biz Bünyan\'da birlikte yaşamaya devam edeceğiz

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamasında geçen 5 yıl içinde hesap veremeyecekleri bir şey olmadığını söyleyerek, "Biz Bünyan'da birlikte yaşamaya devam edeceğiz" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, amacın makam olmadığı zaman alınan kararlara tepki göstermesinin mümkün olmadığını ve bundan sonra da hep birlikte Bünyan'da yaşamaya devam edeceklerini söyleyerek, "Amaç mevki ve makam olmadığı zaman, amaç halka hizmet olduğu zaman tabi ki bizim bir tepki göstermemiz, farklı bir atraksiyon yapmamız mümkün değildi. Zaten duruşumuz da bunu gerektiriyordu. Ben şunu görüyorum; Cumhur İttifakı'nın yukarıda bizim dışımızda gelişen birlikteliğinin bir sonucu olarak " Bünyan Belediyesi'nde AK Parti aday çıkarmayacak" denildi. Milliyetçi Hareket Partisi adayı da yapılan programda açıklandı. Güzel de bir program oldu. Şimdi amaç Bünyan, önce Kayseri sonra Bünyan. Böyle olunca da biz dolu dolu bir 5 yıl geçirdik. Elhamdülillah bu geçirdiğimiz 5 yılda vicdanımıza hesap veremeyeceğimiz hiçbir şey olmadı. Çok rahatız. Her zaman söylüyorum başımız dik. Biz Bünyan'da yaşamaya devam edeceğiz. Teveccühü görünce de olan itibarımızı üzerine koyarak bu görevden ayrılmak bizleri açıkçası huzurlu kılıyor. Şaibesiz bir dönem, 5 yıl, borçsuz bir belediye olmak bunlar güzel şeyler" dedi.

"İsteğim Bünyan'a tramvay getirmekti"

Bünyan'daki ulaşım sorununu çözmek için gayret gösterdiklerini ve ilçeye tramvay getirmenin içinde uhte olduğunu söyleyen Özkan Altun, "Ulaşım Bünyan'da çok dert, çok sıkıntı. Tüm Kayseri'de sıkıntı ama Büyükşehir Belediyemiz çok büyük gayret gösteriyor Allah bin kere razı olsun. Memduh başkanımızın Bünyan'a çok büyük katkıları olmuştu ama ulaşım ben de hep uhtedir. Ulaşımı neden çözemedik? Aslında şu anda çok büyük sıkıntılı bir durum kalmadı gibi görünse de inşallah bu dönem çözülecek, bunun için de çalışacaklar. Bünyan ve Kayseri arasında yolculuk çok fazla. Yaklaşık günlük 2 bin 500 kişi gidip geliyor. Yıllardır böyle. Daha önce de belediye otobüsleri varmış. Şimdi hem ergonomik hem de ekonomik olması için küçük araçlara döndüler. Biz kooperatifte bulunan araçları büyütmek için çalıştık ama benim dönemimdeki en büyük şanssızlık pandemi ve sonraki ekonomik sıkıntı. Mazot fiyatının yükselmesi bu araçların büyümesine engel oldu. Şimdi yeni yeni düzeltiyorlar. Bende de uhte olarak kalan bu raylı sistem isterdim ki Erciyes Organize belki Bünyan topraklarında değil ama 15 kilometre mesafede. Oraya kadar tramvay nasıl olsa gelirdi. Ben bu arzumu ve isteğimi her daim seslendireceğim. İnşallah mevcut belediye başkanı Cumhur İttifakı'ndan olduğu takdirde bunun peşini bırakmayacaklar. İnşallah onlar da bizim bu isteğimizi yerine getirecekler" ifadelerini kullandı.

"Kaderimizde ne varsa onu yaşayacağız"

Başkan Altun, bundan sonra beklenti içinde olmayacağını ve kaderinde ne varsa onu yaşayacağını söyleyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"3 tane çocuğum var. En küçüğü ben başkanlığa başladığımda 2 yaşındaydı şimdi 7 yaşında. Geçenlerde dedim ki sen hangi ara büyüdün ben göremedim. Gerçekten de göremedim. Sabah erken çıkıyorduk ve saat 10'dan önce eve gelmiyorduk. Gelsek bile eve telefon hiç susmuyordu. Aileme çok teşekkür ediyorum. Eşim olsun, ağabeyim, ablam, annem olsun çok destek verdiler. Şimdi hepsi mutlular. Belediye başkanlığını bir kamu görevi olarak görmekteyim. Bunun asıl işim olmadığını hep biliyordum ve her başarının da bir sonu olacağını biliyordum. Bu erken mi geldi dersek evet erken geldi ama huzursuz değilim. Dediğim gibi biz tabi ki AK Parti'nin neferi olarak devam edeceğiz Cumhurbaşkanımızın izinde. Siyasette çok iyi diyaloglarım, ilişkilerimiz var ve devam edecek. Biz insanlara değer veriyoruz ve onlar da bize değer veriyor. Bunu da hissettiriyorlar, Allah razı olsun. Ben beklenti içinde miyim dersek hayır değilim. Zaten ben belediye başkanlığında da bir beklenti içinde olmadım. Hayat sürprizlerle dolu. Biliyorsunuz rabbim bir kader çiziyor size ve siz o kaderi yaşıyorsunuz. Kaderimizde ne varsa biz tevekkül eden insanlarız onu yaşayacağız."

Bünyanlıların kendisine haklarını helal etmesini isteyen Başkan Özkan Altun, "Hayatta her şey var. Buna biz de örneğiz. Eğer bir şey olmuyorsa şer biliyorsanız bilin ki hayır da vardır bu işin içinde. Göremediğiniz bir hayır vardır. Ben muhtarlarımızdan birbirine azami sevgiyi korumalarını istirham ediyorum. Kimseyle helalleşmedik daha 31 Mart tarihini bekliyoruz ama benden yana da bir hak hasıl olduysa helal hoş olsun. Dediğim gibi siyasette hiç pişman değilim çok güzel günler yaşadım. Ben Bünyan ve Kayseri halkımıza, özellikle Bünyanlı hemşehrilerimize, dışarıda yaşayan hemşehrilerimiz bana çok destek verdiler. Biz de onlarla gurur duyduk, onlar da bizimle duydu. Her şeyimizi verdik elhamdülillah. Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. İtibarımızı koruyarak, üstüne koyarak bu görevi tevdi edeceğiz seçilen arkadaşımıza. Mutluyum, huzurluyum. Bir yere gittiğimiz yok, kimseden ayrıldığımız yok. Kapımız her zaman açık. Geldiklerinde gücümün yettiği kadarıyla her daim daha öncesinde de yaptığım gibi bu saatten sonra da yüreğimiz, kapımız bütün Bünyanlı hemşehrilerimize açıktır. Haklarını helal etsinler, bütün Bünyanlı hemşehrilerimden helallik istiyorum" dedi. - KAYSERİ