Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor - Son Dakika
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Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor

27.06.2022 14:43
Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, haftaya yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek başladı.

Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, haftaya yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Başkan Arslan, "Vatandaşlarımızın beklentilerini biliyor, yerine getirebilmek için çalışıyoruz" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, haftanın ilk iş gününe Cumhuriyet Mahallesi, Gençlik Caddesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek başladı. Çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Arslan, sahada çalışan ekip arkadaşlarına ve esnaflara iyi haftalar ve kolaylıklar diledi.

Gençlik Caddesi'ni daha geniş, kullanışlı ve emniyetli hale getirmek üzere başlanılan çalışmaların iki hafta içerisinde tamamlanacağını belirten Başkan Arslan, "İlçemizdeki her bozuk yolu belirli program dahilinde yaparak halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda bizden beklentilerini biliyor ve çalışmalarımızda bu doğrultuda yön vereceğimizin bilinmesini istiyorum" dedi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Selman Hasan Arslan, Balıkesir, gençlik, Edremit, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Arslan çalışmaları yerinde inceliyor - Son Dakika

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