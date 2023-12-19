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Başkan Atila Aydıner'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi - Son Dakika
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Başkan Atila Aydıner'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi

Yıldırım Mahallesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi yanına inşa edilen Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii, mimarisi, sosyal donatı alanları ve tasarımı ile dikkat çekiyor.

Başkan Atila Aydıner\'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi
19.12.2023 - 16:19,
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Yıldırım Mahallesi Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi yanına inşa edilen Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii, mimarisi, sosyal donatı alanları ve tasarımı ile dikkat çekiyor. Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in öncülük ettiği proje, İslami ilimler için özel olarak tasarlandı. Eğitim kompleksi konseptinde projelendirilen cami, eğitimciler, öğrenciler ve vatandaşlar için özel bölümler içeriyor. Kubbesi ve yapısı ile dikkat çeken caminin çevresini dev bir Arapça "vav" harfi sarıyor. Cami minaresi de Arapça "Elif" harfini simgeliyor. Cami çevresinde yeşil alanlar, banklar, yürüyüş alanları ve parklar yer alıyor. Üç katlı cami, bölge halkının uğraş yeri haline gelecek.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, uygulama camii ve eğitim kompleksi projesinin bölgede parmakla gösterilen mekan olarak hayata geçirileceğini söyledi. " Cumhuriyet'in 100. yılında yüz güldüren projeleri halkımızla buluşturuyoruz. Spordan sanata, çevreden eğitime birçok alanda hizmet etmeye devam ediyoruz" diyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Uluslararası Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii projesi, amacına uygun olarak tasarlandı. Eğitim kompleksi olarak eğitimcilerimizin, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Burada vatandaşlarımız ibadetlerini rahatlıkla yapabilecek. İslami ilimler ve ibadetler uygulamalı olarak öğretilecek" sözlerini kaydetti.

"İslami her türlü faaliyet için uygun bir mekan"

Uygulama camisinde İslami ilimler alanında ihtisas çalışmaları yapılabileceğini vurgulayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Eğitim kompleksinde ihtisas kütüphanesi, ilim merkezi, geniş bir ibadet alanı ve vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği alanlar yer alacak. İslami her türlü faaliyet için uygun bir mekan olarak hem dinimize hem de Müslümanlara hizmet edecek" sözlerini kaydetti.

Projenin kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, şunları ifade etti. "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum babası Ahmet Erdoğan'ın adını yaşatmak için eğitim kompleksine adını verdik. Bu vesileyle merhum Kaptan Ahmet Erdoğan'ı rahmetle anıyorum. Nitelikli insan yetiştirilmesine katkı sunacak, bölgede eğitim ve kültür işbirliğini geliştirecek bu eğitim kompleksinin ilçemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum" - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Başkan Atila Aydıner'den, Kaptan Ahmet Erdoğan Uygulama Camii ve Eğitim Kompleksi - Son Dakika


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