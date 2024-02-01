Başkan Atlı, CHP\'den adaylığını geri çekti

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CHP'den adaylığını geri çeken Başkan Atlı: "64 gündür oyalanıyoruz"

DENİZLİ - Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, partisi CHP'den yaptığı aday adaylığı başvurusunu geri çektiğini belirterek; "64 gündür oyalanıyoruz. Ben İl Başkanına 1 haftadır ulaşamıyorum. Ben bunu ciddiyetsizlik olarak algılıyor ve nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum" dedi.

CHP'li Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Denizli Gazeteciler Cemiyeti İlyas Haytan Toplantı Salonunda düzenlediği basın toplantısında aday adaylığı başvurusunu geri çektiğini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Atlı; "31 Mart 2019'da Millet İttifakı'nın adayı olarak seçimlere katıldık ve kazandık. 'Babadağ'ı Denizli'nin yaşam standardı yüksek 5 ilçesinden 1'isi yapmak' misyonuyla çıktığımız yolda, ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba sarf ettik. İçinde bulunduğumuz seçim sürecinde mevcut belediye başkanı olarak hayata geçirmeyi planladığımız projeleri gerçekleştirebilmek için 2'nci dönem için partimizden yeniden aday adayı olduk. 28 Kasım'da Babadağ'a hizmet etmek için Meclis üyelerimizde birlikte göreve talip olduğumuzu ilan ettik. Geçen 64 günlük süre zarfında partimize zarar vermemek adına sustuk. Çünkü biz olaya kurumsal bakıyoruz. Bu anlamda süreci bekledik. Mevcut görevde olan bir belediye başkanını 64 gün oyalamak, telefonlarına çıkmamak, 'Problem varsa çözelim' dediğimde cevap alamamak bizi gerçekten üzmüştür. Partimizin yetkili organlarının daha rahat davranmaları ve karar vermeleri için aday adaylığımızdan feragat ettiğimiz partimize bildirdik" dedi.

Görev süresince kendilerine destek olan parti yöneticilerine teşekkür eden Başkan Atlı, "Biz her zaman parti kültürünü benimseyen ve parti kimliği taşıyan bir ekibin bir parçası olduk. 64 günlük süre zarfında kurumlara zarar vermemek adına süreci sessizce bekledik. Partimizin önünü açmak için aday adaylığından feragat ettik. Bu süreci saygı çerçevesinde sürdürdük. Artık hakkımızı arama vaktinin geldiğini düşünüyorum. Biz artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı veya aday adayı değiliz. Yeniden aday olmamız içim bir karar çıkarsa da biz teşekkür ederek geri çevireceğiz. Bizi bir kere arayıp da 'Babadağ ile ilgili projeleriniz neler, kimlerle yola çıkacağız, nasıl bir çalışma yapacağız, gelin bu işi konuşalım' diyen olmadı. Ciddiye alınmadığımızı düşünüyorum. Ben İl Başkanına 1 haftadır ulaşamıyorum. Ben bunu ciddiyetsizlik olarak alıyor ve nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.

Son 1 haftadır Babadağ halkından yeniden göreve talip olması için ciddi bir talep geldiğini ve ekiplerine yönelik büyük teveccüh olduğunu kaydeden Başkan Atlı, başka bir partiden ya da bağımsız olarak seçime girip girmeyeceği hakkında önümüzdeki süreçte ekibiyle yapacakları görüşmelerin ardından bir açıklama yapacaklarını sözlerine ekledi.