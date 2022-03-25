Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti

25.03.2022 13:42
Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen '1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda Bursa'yı Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın temsil etti.

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen '1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda Bursa'yı Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın temsil etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 27 Mart'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak turizm ve gastronomi sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarına katıldı. Başkan Davut Aydın, "Diyarbakır, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden birisidir. Doğudan batıya, güneyden kuzeye uzanan ticaret yollarının kesişme noktasındaki kilit şehirlerdendir. Her kadim şehir gibi tarihi mirası, köklü kültürel birikimi, ekonomiye yön verebilme kabiliyeti, turizm potansiyeli gibi farklı özelliklerini barındırmaktadır. Türkiye'nin turizmine doğudan açılmış bir penceredir. Diyarbakır nasıl doğudaki açık hava müzesi konumundaysa, Bursa'da Türkiye'nin batıdaki açık hava müzesi konumundadır. Bursa'nın tarihten ve farklı kültürlerden beslenen gastronomi zenginliğini şehrin tüm paydaşları ile geniş bir şekilde tanıtacağız. Nasip olursa bu yıl eylül ayında gastronomi festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Bu vesileyle sizleri de şimdiden şehrimizin tarih ve kültür birikimine şahit olmaya davet ediyoruz "diye konuştu.

Programa, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Erbil Valisi Omid Xoşnav, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 16 ülkeden ve 30 şehirden davetliler katıldı. - BURSA

Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti
Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti
Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti

YORUMLAR
500
ŞIRNAK'TA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER SORYAZ BİTKİSİNİ 14 ÇEŞİT YEMEKTE KULLANDI ŞIRNAK'TA ÜNİVERSİTELİ ÖĞRENCİLER SORYAZ BİTKİSİNİ 14 ÇEŞİT YEMEKTE KULLANDI Bursa Karacabey sahili, çadır ve karavan kamp turizmine açılacak Bursa Karacabey sahili, çadır ve karavan kamp turizmine açılacak

Diyarbakır, Gastronomi, Turizm, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Erdoğan'dan İsrail'le enerji işbirliği çıkışı: "Bu da nereden çıktı?" diyeceksiniz
14:19 Fenerbahçe'de kriz büyüyor! Kadro dışı bırakılan Mesut Özil'den ilk açıklama: Haberim yoktu, antrenmana gelme dediler
14:14 Alparslan Kuytul destekçileri Adana'nın ardından şimdi de Şanlıurfa'da eylem yapıyor!
14:08 Bomba iddia: Buket Aydın, oyuncu Demet Özdemir'in eski sevgilisi Yaman Taciroğlu ile yeni aşka yelken açtı!
13:46 Emre Belözoğlu, Burak Yılmaz'ı yalnız bırakmadı! Maçın ardından gelen eleştirilere gönderme yaptı
13:44 Kayseri'de tezgaha geçip pastırma kesen Akşener, gelen soruya verdiği cevapla herkesi güldürdü: Uyanık seni
13:26 Kayıp aranırken, kıskançlık cinayetine kurban gittiği anlaşılmıştı! Sanıktan inanılmaz savunma: O kadın eskort, eskortu kıskanmam!
13:21 Erdoğan, S-400 tartışmalarına son noktayı koydu: Bunlar savunma noktasında bizim kendi malımızdır
13:15 İsviçreli milyoner "para sorun değil" dedi ve yüzlerce Ukraynalıyı özel uçakla ülkesine taşıdı
12:20 Savaştan kaçanlar anlatıyor: Sabah çocukları okula gönderip işe gidecektik! Hayatımız o sabah atılan bombalarla değişti!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 14:37:23. #1.11#
SON DAKİKA: Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement