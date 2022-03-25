Başkan Aydın Diyarbakır'da Bursa'yı temsil etti - Son Dakika

Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen '1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nda Bursa'yı Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın temsil etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, 27 Mart'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak turizm ve gastronomi sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarına katıldı. Başkan Davut Aydın, "Diyarbakır, Türkiye'nin en kadim şehirlerinden birisidir. Doğudan batıya, güneyden kuzeye uzanan ticaret yollarının kesişme noktasındaki kilit şehirlerdendir. Her kadim şehir gibi tarihi mirası, köklü kültürel birikimi, ekonomiye yön verebilme kabiliyeti, turizm potansiyeli gibi farklı özelliklerini barındırmaktadır. Türkiye'nin turizmine doğudan açılmış bir penceredir. Diyarbakır nasıl doğudaki açık hava müzesi konumundaysa, Bursa'da Türkiye'nin batıdaki açık hava müzesi konumundadır. Bursa'nın tarihten ve farklı kültürlerden beslenen gastronomi zenginliğini şehrin tüm paydaşları ile geniş bir şekilde tanıtacağız. Nasip olursa bu yıl eylül ayında gastronomi festivali düzenlemeyi planlıyoruz. Bu vesileyle sizleri de şimdiden şehrimizin tarih ve kültür birikimine şahit olmaya davet ediyoruz "diye konuştu.

Programa, KKTC Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Erbil Valisi Omid Xoşnav, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 16 ülkeden ve 30 şehirden davetliler katıldı. - BURSA