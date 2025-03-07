Başkan Başdeğirmen, KYK Yurtlarında Öğrencilerle İftar Yaptı

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta KYK Erkek Yurdu'nda öğrencilerle birlikte iftar yaptı, onlarla sohbet etti.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, dün Isparta KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya ve yurt yönetiminin eşlik ettiği ziyarette Başkan Başdeğirmen, üniversite öğrencileriyle birlikte iftar yaptı. İftar öncesi yemekhanede öğrencilerle sıraya giren ve yemeğini alan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, daha sonra öğrencilerin masasına misafir oldu.

Üniversite öğrencileriyle sohbet eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, onlara gençlere yönelik Isparta Belediyesi'nin bugüne kadar yaptığı ve bundan sonra hayata geçireceği projelerinden bahsetti. Başkan Başdeğirmen, üniversitelilere gelecek planlamalarına dair önerilerde bulunurken, eğitim hayatlarında başarılar diledi, gençlerin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, misafirperverliklerinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Çağrı Kaya, yurt yönetimi ve öğrencilere teşekkür etti. - ISPARTA