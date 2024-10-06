Başkan Bıyık, gençleri TEKNOFEST'e uğurladı - Son Dakika
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Başkan Bıyık, gençleri TEKNOFEST'e uğurladı

Başkan Bıyık, gençleri TEKNOFEST\'e uğurladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'e katılmak üzere yola çıkan gençleri dualarla uğurladı.

06.10.2024 12:36  Güncelleme: 12:38
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024'e katılmak üzere yola çıkan gençleri dualarla uğurladı.

Dünyanın en büyük havacılık festivallerinden biri olan ve bu yıl Adana'da düzenlenen TEKNOFEST ziyaretçi rekoru kırarken, Darıca Belediyesi de sosyal medyadan gerçekleşen çekilişle gençleri, teknolojinin kalbinin attığı TEKNOFEST'e gönderdi. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da belediye önünden gençleri dualarla Adana'ya uğurladı.

Teknolojiye ilgi duyan gençleri her yıl olduğu gibi bu yıl da desteklediklerini ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "Gençlerimizi Adana'da düzenlenen TEKNOFEST'e uğurladık. Bu festival, ülkemiz ve gençlerimiz için son derece önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye, son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdi ve dünya genelinde örnek teşkil etti. Bu başarıların bir yansıması olarak savunma sanayiinde de büyük işlere imza attık" dedi.

Başkan Muzaffer Bıyık, mühendislerin yerli ve milli araçlar üreterek Türkiye'yi gururlandırdığını vurgulayarak, "Gençlerimizin TEKNOFEST'e katılması, elde edilen başarıları devam ettirmek ve daha yükseklere taşımak için kritik bir adımdır. Bu etkinlik, yerli ve milli araçlarımızı gören gençlerimizin ilham almasını sağlayacak ve gelecekte bu bayrağı daha yükseklere taşıyacaklarına inancımız tamdır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla TEKNOFEST'in Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, ülkenin bu başarılara ulaşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. TEKNOFEST'in gençler için bir dönüm noktası olduğunu ve Türkiye'nin teknoloji alanındaki potansiyelini bir kez daha gösterme fırsatı sunduğunu belirten Muzaffer Bıyık, gençlerin sağ salim gidip dönmelerini temenni etti.

Öte yandan, gençler otobüs yolculuğunun ardından Adana'ya ulaşarak TEKNOFES'te katıldı ve son teknoloji yerli ve milli gururu olan ürünleri heyecanla inceledi. Stantları merakla gezen gençler, kendilerine bu imkanı sağlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a teşekkür etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Bıyık, gençleri TEKNOFEST'e uğurladı - Son Dakika

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