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- Başkan Bozbey: "Çalı güreşlerini ikinci Kırkpınar yapacağız"

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen 'Tarihi Çalı Güreşleri'nde, yaklaşık 800 pehlivan er meydanında kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen maçların ardından finalde Mustafa Taş'ı yenen Enes Doğan, 62. Tarihi Çalı Güreşleri Başpehlivanı olmayı başardı.

Bursa'nın sporda da marka kent olmasını isteyen Büyükşehir Belediyesi, ata sporlarının da yaşatılması için destek vermeye devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 62. Tarihi Çalı Güreşleri, binlerce yağlı güreş tutkununu bir araya getirdi. Yaklaşık 800 pehlivan kıspet bağlayıp er meydanına çıkarken, kura çekimlerinin ardından farklı boylarda çekişmeli güreşler yapıldı. Aralarında İsmail Balaban, Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil'in de bulunduğu 40'a yakın başpehlivan da Çalı'da mücadele etti. Karşılaşmaları Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Milli Savunma eski Bakanı Turhan Tayan, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, yağlı güreş ağaları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve güreş severler katıldı. Güreşler devam ederken yapılan ağalık ihalesini, 2 milyon 216 bin TL ile mevcut Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez kazandı.

"İkinci bir Kırkpınar yapacağız"

Ata sporumuz olan yağlı güreşlerin gelişmesinde ve devam ettirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu sene 62'ncisi yapılan Çalı güreşlerinin çıtasını her geçen sene daha yukarıya çıkartmanın kolay olmadığını söyledi. Bu sene Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Nilüfer Belediyesi'nin işbirliğinde Çalı Güreşleri'nin düzenlendiğini ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "İnşallah önümüzdeki yıllarda hem nicelik hem de nitelik olarak Çalı güreşlerinde kaliteyi arttıracağız. Buradaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri biliyoruz. Önümüzdeki süreçte Çalı güreşlerini ikinci Kırkpınar yapacağız. Hedefimiz büyük. Elbette Kırkpınar apayrı bir alan ama Elmalı, Kurtdereli gibi güreşlerle eşdeğer hale getirmek istiyoruz. Türkiye'nin yağlı güreşlerde ikinci veya üçüncü konumuna gelebiliriz. 62. kez yapılan Çalı güreşlerinin geçmişinin daha eskilere dayandığını biliyoruz. Ata sporumuza sahip çıkmak zorundayız. Katılan tüm güreşçilerimize teşekkür ediyorum. Onların özverili maçları Bursa'da güreş sporuna olan ilgili arttıracaktır. Bursa bu konuda da örnek şehirlerden bir tanesi olacaktır. Güreş severleri de gülümsetmek bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 62. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri'ne Türkiye genelinden 30'un üzerinde başpehlivan ve toplam 800'ün üzerinde güreşçinin katıldığını belirtti. Güreşlerin büyük bir seyir keyfi verdiğini anlatan Özdemir, "Bu bölgede Çalı güreşleri gelenekselleşti. Kırkpınar güreşlerinden sonraki en önemli organizasyon. Kırkpınar güreşlerine hazırlanma organizasyonu. Bu sefer Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile yaptık. Her yıl yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Çalı Güreşleri Ağası Hakan Söğünmez, ata sporu olan güreşlerin her zaman yanında olduklarını ve omuz vermeye devam edeceğini söyledi.

62. Çalı Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık yarı finalinde Y. Emre Yaman ile Mustafa Taş, Enes Doğan ile Ali Yanatma karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadelelerin sonunda Mustafa Taş ve Enes Doğan isimlerini finale yazdırmayı başardı. Başpehlivanlık final mücadelesi izleyenlerin nefeslerini keserken, karşılaşmanın galibi olan Enes Doğan 62. Çalı Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı oldu. Turnuvanın sonunda tüm boylarda dereceye giren sporcular madalya ve kupalarını protokol üyelerinin elinden aldı.