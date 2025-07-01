Başkan Büyükkılıç; AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı\'na katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan, AK Parti Kongre Merkezi'ndeki 172. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda il başkanları ile partililere seslenen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sizlerin vasıtasıyla 81 vilayetimizin tamamında davamıza hizmet eden, hak ve adalet mücadelemize destek veren tüm teşkilat mensuplarımıza selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum" dedi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada AK Parti olarak istişare geleneğini istikrarlı bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayarak, "Ülkemizin ve dünyanın gündemindeki konuları kabinemizde iki haftada bir düzenli olarak, etraflıca ele alıyoruz. Şehirlerimizin sorunlarına, sıkıntılarına, taleplerine dair hususları ilk elden dinleme imkanı bulduk. İstişare mekanizmasını en verimli, en etkili şekilde işletiyoruz" ifadelerinde bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise toplantıya ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın gündem ve gerçekleştirilen hizmetler istikametinde önemli açıklamalar yaptığını dile getirerek; "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hitaplarını dinledik. Kendisinin yine gündeme ve yapılan hizmetlere yönelik önemli açıklamaları oldu. Eser ve hizmet siyaseti ile istişareye dayalı yönetim anlayışının adeta simgesi olan AK Parti ve üyeleri, liderinin arkasında durmadan gayret göstermeye devam etmektedir, edecektir. Bu vesile ile AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu. Toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kayseri İl Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı da katıldı. Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da bakan ve bakan yardımcılarıyla bir araya gelerek, istişarelerde bulundu.

Büyükkılıç, 172. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Nihat Zeybekci, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Coştu ile bir araya gelerek, şehrin ihtiyaçlarını ve projelerini görüştü. - KAYSERİ