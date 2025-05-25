Başkan Büyükkılıç, Bakan Işıkhan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Bakan Işıkhan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı

Başkan Büyükkılıç, Bakan Işıkhan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Açılış Töreni\'ne katıldı
25.05.2025 14:13  Güncelleme: 14:15
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımı ile gerçekleşen İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan'ın katılımı ile gerçekleşen İş'te Güvenli Gelecek İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı. Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, "Kayseri, devletine yük olmadan yük çekmeye çalışan bir şehirdir" dedi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Açılış törenine Bakan Işıkhan, Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç'ın yanı, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, S. Bayar Özsoy, ilçe belediye başkanları, rektörler, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tören açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, 38'inci İş Sağlığı Haftası'nı Kayseri'de kutlamanın nasip olduğunu dile getirerek, "Anadolu'muzun göz bebeği, tarihi İpek Yolu'nun kadim şehirlerinden birisi olan Kayseri'de sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük bir memnuniyet içerisinde olduğumu belirtmek istiyorum" ifadelerinde bulundu.

Bakan Işıkhan Kayseri'nin, geçmişten günümüze ticaretin, ekonominin merkez üssü ve bin yıllık devletin üretim ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan bir şehir olduğunu dile getirerek, sözü iş sağlığı ve güvenliği konusuna getirdi.

Dünyada yılda yaklaşık 3 milyon kişinin iş kazaları ve mesleki hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Işıkhan, tek bir çalışanın dahi hayatını ve sağlığını kaybetmediği bir Türkiye'nin herkesin ortak hedefi olduğuna işaret etti.

Kadim kent Kayseri'de bu programı yapmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını dile getiren Bakan Işıkhan, 42 bin 173 iş yeri bulunan, Türkiye'nin istihdamının yüzde 2'sini barındıran Kayseri'nin, bu yönüyle de iş sağlığı ve güvenliği kapsamında dikkatle izlenmesi gereken illerin başında geldiğini vurguladı. Işıkhan, Kayseri'deki iş güvenliği uzmanı ve iş hekimi sayılarının ihtiyacın yüzde yüzünü karşılayacak durumda olduğunu dile getirerek, Kayseri'nin bu konuda altyapısının güçlü olduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Işıkhan konuşmasında, bu programda kendisine ev sahipliği yapanlar ile Kayseri'nin bu başarısını geleceğe taşımasında katkısı olan tüm paydaşlara teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Töreni, 'muhteşem bir tablo' şeklinde niteleyerek sözlerine başlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ise Kayseri'nin her zaman güvenli bir liman olduğuna ve Cumhuriyet'in ilanı sonrasında Kayseri'de uçak fabrikası kurulduğuna dikkat çekti.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin sanayi ile ticaretin merkezi olarak anıldığını, son süreçte ise tarım ve hayvancılık kenti olarak da kendinden söz ettirmeye başladığını belirterek şunları söyledi:

"Turizmin, kültürün merkezi olan Kayseri'miz, 6 bin yıllık geçmişiyle kadim medeniyetler şehri olarak anılmaktadır. Bu medeniyetlerin bizlere kazandırdığı zenginlikle, hoşgörü ortamında hakikaten gelenler memnun kalır ve sonrasında da güzel duyguları ile buradan ayrılır. İşte bu anlayış içerisinde turizmdeki Erciyes gibi bir değerimiz, dört tane organize sanayimiz, bir teknoparkımız, tabi ki bir serbest bölgemiz ve son süreçte sera organizemiz ile birlikte Kayseri, adeta sanayinin merkezi olma yolundaki çalışmalarına, her gün daha da geliştirerek devam etmektedir."

"Kayseri, devletine yük olmadan yük çekmeye çalışan bir şehir"

Başkan Büyükkılıç konuşmasında, Kayseri'nin devletine yük olmayan ve yük çekmeye çalışan bir şehir olduğunu vurgulayarak, "100 binin üzerindeki çalışanımız ile bir emekçi merkezi olan Kayseri'mizde bunun yanında 4 milyar dolara yakın ihracatı ile ama ithali ile ihracatı arasında iki misli fark olan anlayış içerisinde yine devletine yük olmadan yük çekmeye çalışan bir şehirdir" diye konuştu.

Kayseri'nin savunma sanayinde öne çıkan bir şehir olduğuna da işaret eden Büyükkılıç, Kayseri insanının ise inovatif, yenilikçi ve dostluktan yana bir anlayışla hareket ettiğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç, hekimlikteki 'koruyucu hekimlik' uygulamasını örnek göstererek bu uygulamada olduğu gibi iş sağlığı ve güvenliği noktasında da alınacak önlemler ile mesafe kat edilebileceğinin altını çizdi.

Büyükkılıç, söz konusu anlamlı ve önemli çalışmanın Kayseri'de yapılmasında karar verici olan Bakan Işıkhan ve ekibine teşekkür ederek, bu vesile ile Kayseri'nin tanınmasındaki emeklerinden dolayı da şükranlarını sundu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Kayseri'yi Anadolu'nun tam ortasında, denizi, limanı olmayan ancak Türkiye'ye sürekli katma değer üreten, 4 milyar dolar ihracat yapan, ormanı olmadığı halde mobilyada en önde olan, denizi olmadığı halde en fazla yavru balık ihracatı yapan bir şehir şeklinde niteleyerek, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası'nın programlar ile Kayseri'de kutlanmasından dolayı Bakan Işıkhan ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Programda sektör konusunda bilgi veren diğer konuşmacılar da iş sağlığı ve güvenliğinin önemine işaret etti.

Törenin ardından Başkan Büyükkılıç, Bakan Işıkhan ve protokol ile birlikte, fuarda kurulan stantları ziyaret etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Bakan Işıkhan ile İş Sağlığı ve Güvenliği Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

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