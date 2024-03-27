Başkan Büyükkılıç, Develi\'de düzenlenen iftar programına katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ata toprağı Develi'de gerçekleştirilen iftar programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Biz birlikte güçlüyüz, bize birlikte olmak yakışır, biz kardeşler topluluğuyuz. Biz birlikte bir anlam ifade ederiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesinde düzenlenen iftar programında ilçe sakinleriyle buluştu.

İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Develi Belediye Başkan adayı Adem Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen, parti teşkilatı, mahalle muhtarları ve ilçe sakinleri katıldı.

Başkan Büyükkılıç, 'Kayseri'mizin gururu, bu güzel iftar saatinde sizlere selam verecek' derken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de telefon görüşmesi ile programda katılımcılara hitap etti.

Bakan Özhaseki de telefonla programa katıldı

İlk defa seçim döneminde Kayseri'den uzak kaldığını, şehir şehir gezdiğini, bir gözünün de Kayseri'de olduğunu belirten Bakan Özhaseki, "Özellikle Sindelhöyük tarafındaki vatandaşlarımızın beklediği hak sahipliği meselesinde benim elim Memduh ağabeyde. Kayseri'mizin her bir tarafında yapılacak ne varsa, şimdiye kadar yapmış olduğumuz gibi aynı hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. 30 senedir bizler belediyelerdeyiz, kendi içimizde bir dayanışma, kardeşlik ruhu var" dedi.

Daha sonra ilçe sakinlerinin 'Büyükşehir'e Büyükkılıç yakışır' ve 'Develi seninle gurur duyuyor' sloganları ile kürsüde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sayın bakanımız elim Memduh ağabeyde diyor, kendisi sağ olsun, Kayseri'mizi, insanlarımızı sever, insanlara hizmet etmeyi ibadet bilir, o açıdan birbirimize kefiliz, bunu bizzat kendi ağzından duymamız da önemli ve anlamlı. Mehmet Özhaseki bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Sindelhöyük'ün 30-40 yıllık bir arsa mevzusu var, bunun sonuçlanma dönemi de hemşehrimiz, bakanımız Mehmet Özhaseki'ye nasip olacak" diye konuştu.

"Biz birlikte güçlüyüz, bize birlikte olmak yakışır"

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Biz birlikte güçlüyüz, bize birlikte olmak yakışır, biz kardeşler topluluğuyuz. Biz birlikte bir anlam ifade ederiz. Mehmet Cabbar kardeşime bir kez daha teşekkür ediyorum, bir nöbet değişikliği oldu, bayrağı Adem kardeşimize Allah'ın izniyle devredecek. Adem kardeşimiz de Mehmet kardeşimizin tecrübelerinden istifade edecek. Develi cumhurun kalesi inşallah, rekor oy ile bizim elimiz güçlenecek, Cumhurbaşkanımızın eli güçlenecek" ifadelerini kullandı.

Belediyecilik denilince, hizmet belediyeciliği denilince akla AK Parti geldiğini vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri Büyükşehir, Türkiye'de 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran büyükşehir olmuştur. Herkesi bağrına basarak kucaklayan, ayrıştırmayan, ötekileştirmeyen yönetim anlayışı ile sizlere layık olmaya çalışıyoruz. Taşraya bu dönemde gelen hizmet hiçbir dönemde gelmedi. Çok şükür yayla yollarını asfalt yapar hale geldik, her yer kilit parke, doğal gaz geldi, gelecek yerlerimiz de var. Bizim insanımızın daha güzel hizmetlere her zaman layık olduğunu buradan haykırıyoruz."

Başkan Büyükkılıç, Develi'de terminal binası, meydan düzenlemesi ve organize sanayi bölgesi gibi birçok yatırım ve hizmetlerin ilk işleri olduğunu belirterek, birlik, beraberliğin önemine işaret etti.

Develi'nin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade eden AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise Develi'den, ilçe ve Büyükşehir için sandıklarda muhteşem bir oy çıkacağını gördüğünü söyledi. Develililerin tuttuğunu kopardığını dile getiren Üzüm, Develi'de büyük bir coşku yaşandığına tanık olduğunu sözlerine ekledi.

"Gururumuz, kıymetli belediye başkanımız, Memduh başkanımız"

Vatandaşlardan aldığı dua ve destekle 10 yıl boyunca Develi'ye hizmet ettiğini dile getiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar da şunları söyledi:

"Sizlerden aldığım dua ve desteklerle 10 yıl boyunca ilçeme ve sizlere hizmet ettim. Bu hizmet bayrağını gönül hoşluğu ile Adem kardeşime devrediyorum ve sizlerin dua ve desteklerinizi bekliyorum. Zaten şurada 3, 4 gün kaldı. İnşallah başarılı olacağız ama rehavete kapılmadan sizlerden dua ve desteklerinizi istirham ediyorum. Burada gururumuz, kıymetli belediye başkanımız Memduh Başkanımız da var. Onu da Kayseri'de, Develi'de rekor bir oyla seçtirmemiz lazım. Sizlere inanıyorum ve güveniyorum. İnşallah 31 Mart'ta Kayseri'de Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir hediye vereceğimize inanıyor, hepinize saygılar sunuyorum."

Cumhur İttifakı Develi Belediye Başkanı Adayı Adem Şengül ise, "Memduh Büyükkılıç Başkanım kendi öz topraklarına, Develi'ye hoş geldiler, safalar getirdiler" diyerek Cumhur İttifakı adayı olmanın kendisi için büyük onur, gurur ve büyük mutluluk olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Şengül, "İnşallah bizler liyakatle, ortak akılla, birlikte yönetim anlayışıyla, canla başla Develi'mize hizmet edeceğiz. Develi'mizin kalkınmasına gayret edeceğiz, Develi'mizi müreffeh bir geleceğe taşıyacağız. Sayın Başkanım Develi'miz gerçekten sayenizde güzel hizmetler almış. Mevcut belediye başkanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Almış olduğum bayrağı en iyi yere taşıyacağımdan hiç kuşkuları olmasın" ifadelerini kullandı.

"Memduh başkanımın, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu da çok iyi biliyorum"

Şengül, Başkan Büyükkılıç'ın yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu vurgulayarak, "Cumhur İttifakı'nın yapamayacağını kimse yapamaz. Develi'de Adem Şengül'ü, Büyükşehir'de Memduh Büyükkılıç Başkanımı oylarınızla desteklemenizi istiyorum. Memduh Başkanımın, yaptıklarının yapacaklarının teminatı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bizler de iktidarımızın gücüyle, Memduh Başkanımın gücüyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımın Kayserili olması, milletvekillerimizin olması, Develili siyasilerimizin olması, bürokratlarımızın olması bizlere güç veriyor" şeklinde konuştu.

Bir vatandaş da Başkan Büyükkılıç'a 'Arkandayız, Allah birine bin verecek, hiç yüzünü yere düşürmeyeceğiz' diyerek dua ve teşekkür etti. - KAYSERİ