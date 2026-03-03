Büyükkılıç, Erdoğan ile İftar Programında Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Büyükkılıç, Erdoğan ile İftar Programında Bulundu

Büyükkılıç, Erdoğan ile İftar Programında Bulundu
03.03.2026 09:48  Güncelleme: 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı'na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı'na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan'a Kayserililerin selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kayserililere en kalbi selamlarını ilettiğini belirtti. İftar programında konuşan Erdoğan, "Milletimiz, devletine güvenmeye devam etsin" dedi.

Ankara'da, AK Parti MKYK Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte katıldı. Büyükkılıç Ataş ile birlikte, Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile sohbet eden ve Kayserililerin selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kayserililere en kalbi selamlarını gönderdiğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç iftarın ardından yaptığı değerlendirmede; "Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı'mızda AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş ile birlikte Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek Kayserili hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımız da tüm hemşehrilerimize en kalbi selamlarını gönderdi" ifadelerinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı. Büyükşehir, il belediye başkanları ve yerel yönetimler başkan yardımcılarının katılımları ile düzenlenen toplantıda önemli istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda büyükşehir, il belediye başkanlarımız ve yerel yönetimler başkan yardımcılarımız ile birlikte şehirlerimizi geleceğe taşıma adına hedeflerimizi ve önceliklerimizi istişare ettik" dedi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti vizyonuna işaret ederek; "Amacımız, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti anlayışı, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle gece gündüz demeden çalışıp vatandaşlarımıza standardı yüksek hizmetler sunarak AK Parti belediyecilik anlayışını daha yukarılara taşımaktır" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, Memduh Büyükkılıç, AK Parti, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Büyükkılıç, Erdoğan ile İftar Programında Bulundu - Son Dakika

Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı Türkiye ekonomisiyle ilgili yüz güldüren veri! Mehmet Şimşek kayıtsız kalamadı
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama "Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
Körfez’de patlayan bombalar Fransa’yı harekete geçirdi Körfez'de patlayan bombalar Fransa'yı harekete geçirdi
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul

09:47
İran’ın büyük hatası MOSSAD, Hamaney’i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
İran'ın büyük hatası! MOSSAD, Hamaney'i nasıl bu kadar kolay öldürdüklerini anlattı
09:30
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
Çin savaşta dengeleri değiştirecek iddiayı yalanladı
09:06
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
18 yıl sonra gelen tarihi zafere damga vuran an
08:59
Neler oluyor ABD’de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
Neler oluyor? ABD'de kaydedilen görüntü büyük merak uyandırdı
08:34
Piyasalar alev alev Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
Piyasalar alev alev! Altın fiyatları 4 haftanın en yüksek seviyesine çıktı
08:30
Kim Jong Un’dan İran’a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter
07:20
İsrail ülkenin başkentini vurdu Art arda patlamalar yaşandı
İsrail ülkenin başkentini vurdu! Art arda patlamalar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 10:01:41. #.0.4#
SON DAKİKA: Büyükkılıç, Erdoğan ile İftar Programında Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.