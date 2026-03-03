Büyükkılıç, Erdoğan ile İftar Programında Bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı'na katılarak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan'a Kayserililerin selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kayserililere en kalbi selamlarını ilettiğini belirtti. İftar programında konuşan Erdoğan, "Milletimiz, devletine güvenmeye devam etsin" dedi.

Ankara'da, AK Parti MKYK Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen iftar programına Başkan Büyükkılıç, AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile birlikte katıldı. Büyükkılıç Ataş ile birlikte, Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı'nda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Erdoğan ile sohbet eden ve Kayserililerin selamlarını ileten Başkan Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kayserililere en kalbi selamlarını gönderdiğini kaydetti. Başkan Büyükkılıç iftarın ardından yaptığı değerlendirmede; "Geleneksel AK Parti Genel Merkez İftar Programı'mızda AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekilimiz Dursun Ataş ile birlikte Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelerek Kayserili hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Cumhurbaşkanımız da tüm hemşehrilerimize en kalbi selamlarını gönderdi" ifadelerinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, daha sonra AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıya katıldı. Büyükşehir, il belediye başkanları ve yerel yönetimler başkan yardımcılarının katılımları ile düzenlenen toplantıda önemli istişarelerde bulunuldu. Toplantının ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, "AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda büyükşehir, il belediye başkanlarımız ve yerel yönetimler başkan yardımcılarımız ile birlikte şehirlerimizi geleceğe taşıma adına hedeflerimizi ve önceliklerimizi istişare ettik" dedi.

Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti vizyonuna işaret ederek; "Amacımız, Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eser ve hizmet siyaseti anlayışı, insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesiyle gece gündüz demeden çalışıp vatandaşlarımıza standardı yüksek hizmetler sunarak AK Parti belediyecilik anlayışını daha yukarılara taşımaktır" diye konuştu.