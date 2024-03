Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın mitingine vatandaşları davet etti

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Kayseri'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet ederek, "Cumhurbaşkanımızı önceki dönemlerde olduğu gibi sevgiyle, muhabbetle kucaklayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 12.30'da Kayserili vatandaşlara seslenecek. Erdoğan'ın düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet eden ve Erdoğan'ı daha önceki dönemlerde karşıladıkları gibi sevgiyle, muhabbetle kucaklayacaklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız, Kayseri'mizi şereflendiriyor. Kayseri'mizin bizi seven, güvenen ve seçen güzel insanları reisiyle buluşuyor. Cumhurbaşkanımızı inşallah önceki dönemlerde olduğu gibi sevgiyle, muhabbetle kucaklayacağız, karşılayacağız, ağırlayacağız ve uğurlayacağız. Kayseri'yi seven Cumhurbaşkanımız, bize her zaman değer veren Cumhurbaşkanımız, Erciyes'imizin eteğinde Seyyid Burhanettin Hazretlerinin ve Mimar Sinan'ın güzel beldesinde keyifli bir ortamda mitingini yapacak. Hemşehrilerimize mesajlarını verecek. Umarım müjdelerde verecek. Sonrasında da kendisini uğurlayacağız. Yarın saat 12.30'da tüm hemşehrilerimizi Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhurbaşkanımızı karşılamaya ve dinlemeye davet ediyorum" dedi. - KAYSERİ