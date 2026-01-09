Başkan Büyükkılıç, gençlerle çay kahve eşliğinde sohbet etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle bir araya gelerek, çay ve kahve eşliğinde gençlerle sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyesi gençlerle bir araya geldi. Bir kafede gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, gençlerle sıcak çay ve kahve eşliğinde samimi bir şekilde sohbet etti. Gençlerle buluşmasında Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'a, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş, İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Erkan Küp, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Cenani Ayaydın ile Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Taha Tunç eşlik etti. Gençlerin daveti üzerine bir araya geldiklerini belirten ve bu davetten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Kent Konseyi Gençlik Meclisi'ndeki gençlerimiz "Başkanım hep birlikte bir kahve içip sohbet edebilir miyiz?" dediler. Kıymetli eşim Necmiye Hanım ile birlikte bu güzel davete icabet ederek gençlerimizle bir araya geldik" dedi. Büyükkılıç, gençlerle keyifli bir sohbet ortamı oluşturduklarını dile getirerek, "Biz geçmişte yaşadığımız tecrübelerimizi, gençlerimiz de kendileri ve ülkemizin geleceği adına beklentilerini, hayallerini bizlerle paylaştılar. Bu güzel akşam için Gençlik Meclisi'mizin Başkanı Taha Tunç kardeşimize ve pırıl pırıl gençlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların yerel yönetim süreçlerine katkı sunmasının önemine dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Gençlerimizi çok seviyoruz ve bu sevgi bize onlara hizmet etme aşkının kaynağıdır. Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanındayız. Gençlerimiz iyi ki varlar, bizler de onlar için varız" ifadelerini kullandı. Gençler de davetlerini kırmayarak teşrif etmelerinin yanında hizmetleri ve gençlere desteklerinden dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç'a teşekkürlerini ilettiler. - KAYSERİ