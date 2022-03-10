Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi

10.03.2022 15:19
Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın mahalle muhtarları ve tüm belediyelerin kadın meclis üyeleri ile buluştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın mahalle muhtarları ve tüm belediyelerin kadın meclis üyeleri ile buluştu.

Büyükşehir Belediyesi Kay-Tur A.Ş.'nin işlettiği Emirgan Köftecisi'nde gerçekleşen programda Başkan Büyükkılıç, kadın muhtarlar ve kadın meclis üyeleri ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada hem kadın muhtarların talep ve önerilerini dinlemek hem de Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Her bir kardeşimizin beklentilerine cevap verip, onların sosyal hayatını, bulundukları ortamı daha iyiye taşıma yolunda gayret göstermek bizim olmazsa olmazımız. Çünkü kadınlar bizim mihenk taşımız. Orta direk denir ya hani bir çatının, çadırın orta direği, o olmazsa olmaz" dedi.

Her bir kadın muhtara başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her ne kadar bir sosyal bağlamda Kadınlar Günü diyoruz, değişik günlere değişik fonksiyonlar yüklüyoruz ama Türk töresinde takdir edersiniz, Anadolu insanının töresinde her günü adeta bir kadınlar günüymüş gibi günlere sığdırmadan olayları, kadınlara sahip çıkmak, başımızın tacı olarak görmek, annemiz, eşimiz, bacımız, kızımız olarak hangi konudaysa onu başımıza taç edip ona saygıda kusur etmeden, eşitlik mantığında değil, pozitif ayrımcılık yükleyerek eşitliğin üzerinde bir farkındalık olmalı. Varsa bir başarı en büyük mimarı eşlerimiz. Olayı biz böyle değerlendiriyor, böyle bakıyoruz. Hanım kardeşlerimize hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz. Her birinizi kutluyorum. Sizlerin başarısını kutluyorum. Bizimde oturduğumuz mahallenin muhtarının bir hanımefendi olması ayrıca bizi keyiflendiriyor. Sarız da bizim, Pınarbaşı da bizim, Yahyalı da bizim. Bir uçtan bir uca kırmadan, incitmeden ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, siyasileştirmeden yetişmeye çalışıyoruz."

KADIN MUHTARLARIN TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Başkan Büyükkılıç konuşmasının ardından tek tek kadın mahalle muhtarı ve meclis üyelerinin taleplerini dinledi. Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Nurcan Göktaş da, mahallede ikamet eden ve henüz Erciyes'e hiç gitmemiş olan kadınlar olduğunu aktararak, bu etkinlik için Başkan Büyükkılıç'tan araç desteği istedi. Başkan Büyükkılıç da muhtar Göktaş'ın talebini olumlu karşılayarak, araç desteği sözü verdi.

Tüm mahalle muhtarı kadınlar, Başkan Büyükkılıç'ın ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ettiler. - KAYSERİ

Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi
Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, kadın muhtar ve meclis üyeleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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