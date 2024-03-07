Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında "Aile ve toplum yapımızın temel direği olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, fedakarlığın ve emeğin, karşılıksız sevginin adı olan, her zaman yanımızda olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. Kadınların eğitimden kültür sanata, ekonomiden siyaset ve spor gibi tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, tek bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyoruz. İnsanlık tarihindeki nice örnekler gibi ülkemizin kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizde daima en ön safta yer aldılar. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Hunat Mahperi Hatun, Gevher Nesibe Sultan gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini aldı" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'nin geçmişten bugüne kadar değişim ve gelişimlerinde kadınların gayretinin ve emeğinin çok fazla olduğunu belirterek, kentte ticari ve sosyal anlamda kadınlara, kadın derneklerine ve kadın kooperatiflerine her zaman destek verdiklerini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'nde (KAÇEM) kadın girişimcilerin üretimlerini önemsediklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı yanında yapılan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda organik tarım yapan kadın üreticilerin de her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. Büyükkılıç, KAYMEK'te kadınların el emeği, göz nuru eserleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Ecdadımızın bıraktığı miras halen sürdürülüyor. KAYMEK'imizin sanat ve mesleki eğitim kursları ile kadınlarımızın ekonomik hayatta yer edinmeleri için birçok mesleki kurslarla onların hem sosyal, hem de ticari hayatta yerlerini pekiştirmelerini istiyor, bunun için gayret ediyoruz. Merkezde ve ilçelerimizde açtığımız Kadın ve Gençlik Merkezlerimiz de dolup taşıyor. Bu merkezlerimiz ile kadınlarımız ve genç kızlarımız merkezlerimize gelerek aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri gibi boş zamanlarını hobi ve mesleki kursları ile değerlendirebiliyorlar" şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 35'i kadın 80 üreticiye, arılı kovan desteği sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç, yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi ve Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi verdiklerini de hatırlattı. Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlamak üzere Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe belediyesi ve kaymakamlıklar ile el birliği halinde kadın kooperatifleri için seferberliğin de sürdüğünü vurguladı. Kadınların, fırsat verildiği zaman yapamayacakları bir şey olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük değer verdiği Türk kadını, 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı kazanarak, siyasi ve toplumsal hayatta birçok dünya devleti kadınından önce söz sahibi olmuştur. Bundan sonra da başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesinde kararlıyız. Kadınlarımıza fırsat verildiği zaman yapamayacakları şey yoktur" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle sonlandırdı;
"Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere ülkemizin tüm kadınlarını saygıyla, minnetle ve sevgiyle selamlıyorum." - KAYSERİ
Son Dakika › Yerel › Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gelecek 5 yıllık dönemde hayata geçirilecek projelerini düzenlenen toplantı ile açıkladı.
Yeniden Refah Partisi Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı, Haberler.com yayınında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ses getirecek bir iddiada bulundu. Orakçı, İmamoğlu'nun AK Parti'ye geçmek için kendisinden yardım istediğini öne sürdü.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, CHP'li belediyenin Kırşehir'deki 5 yılını değerlendirdi ve belediyenin AK Parti döneminde başlatılan projeleri tamamlayamadığını belirtti.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karakeçili, partinin genel başkanı Meral Akşener'in yanlış kararlar aldığını ve parti içindeki demokratik sürecin bozulduğunu belirtti. Karakeçili, İYİ Parti'nin üzerine oynanan bir oyun ve yapılan bir operasyon olduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
CHP Hopa Belediye Başkan Adayı Utku Cihan, aday ve proje tanıtım toplantısı düzenledi. Cihan, belediyeleri borçla bırakmayacaklarını ve daha iyilerini yapacaklarını söyledi. Projeleri arasında tır parkları, kent konseyi ve mahalle meclisleri yer alıyor.
SAGEM (Selçuklu Aile Gelişim Merkezi) İlçe Sakinlerine Hizmet Vermeye Başladı
Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimi öncesinde seçim çalışmaları çerçevesinde 6 mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Öztürk, kırsal mahallelerde gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla sorunları dinleyerek, projeler hakkında bilgi verdi.
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, gelecek dönem için üç projesini açıkladı. Toplantıda, Cumhuriyet'in 100. yılında partiye yeni katılan 100 üyeye parti rozeti takıldı. Belediye Meclis Üyeleri adayları ve İl Genel Meclis Üyesi adayları tanıtıldı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay, CHP Efes Selçuk İlçe Örgütü, İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu, meclis üyesi adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile bir araya geldi. Tugay, Selçuk'ta yenilenmiş bir belediyecilik anlayışıyla hizmet vereceklerini belirtti.
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