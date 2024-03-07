Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nü kutladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı.

07.03.2024 11:28  Güncelleme: 11:31
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayasıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Büyükkılıç, mesajında "Aile ve toplum yapımızın temel direği olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında; "Bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, fedakarlığın ve emeğin, karşılıksız sevginin adı olan, her zaman yanımızda olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum" dedi. Kadınların eğitimden kültür sanata, ekonomiden siyaset ve spor gibi tüm alanlarda daha fazla varlık göstermesini çok önemsediklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç; "Kadınıyla erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, tek bir millet olarak omuz omuza geleceğe yürüyoruz. İnsanlık tarihindeki nice örnekler gibi ülkemizin kadınları, tarih boyunca istiklal ve istikbal mücadelemizde daima en ön safta yer aldılar. Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı, Hunat Mahperi Hatun, Gevher Nesibe Sultan gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanlık listesinde yerlerini aldı" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'nin geçmişten bugüne kadar değişim ve gelişimlerinde kadınların gayretinin ve emeğinin çok fazla olduğunu belirterek, kentte ticari ve sosyal anlamda kadınlara, kadın derneklerine ve kadın kooperatiflerine her zaman destek verdiklerini hatırlattı. Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle kurulan Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi'nde (KAÇEM) kadın girişimcilerin üretimlerini önemsediklerini söyleyen Başkan Büyükkılıç, yine Büyükşehir Belediyesi tarafından Anadolu Harikalar Diyarı yanında yapılan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı'nda organik tarım yapan kadın üreticilerin de her zaman destekçisi olduklarını ifade etti. Büyükkılıç, KAYMEK'te kadınların el emeği, göz nuru eserleri hayata geçirdiğini hatırlatarak, "Ecdadımızın bıraktığı miras halen sürdürülüyor. KAYMEK'imizin sanat ve mesleki eğitim kursları ile kadınlarımızın ekonomik hayatta yer edinmeleri için birçok mesleki kurslarla onların hem sosyal, hem de ticari hayatta yerlerini pekiştirmelerini istiyor, bunun için gayret ediyoruz. Merkezde ve ilçelerimizde açtığımız Kadın ve Gençlik Merkezlerimiz de dolup taşıyor. Bu merkezlerimiz ile kadınlarımız ve genç kızlarımız merkezlerimize gelerek aile ekonomilerine katkıda bulunabilecekleri gibi boş zamanlarını hobi ve mesleki kursları ile değerlendirebiliyorlar" şeklinde konuştu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 35'i kadın 80 üreticiye, arılı kovan desteği sağladığını belirten Başkan Büyükkılıç, yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 13 paydaş ağına sahip projesi Kayseri Kariyer Merkezi ve Kayseri Valiliği, Kayseri Kadın Kooperatifleri, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğiyle kadınlara ücretsiz e-ticaret eğitimi verdiklerini de hatırlattı. Büyükkılıç, kadın girişimini desteklemek ve kadın istihdamına katkı sunmayı amaçlamak üzere Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe belediyesi ve kaymakamlıklar ile el birliği halinde kadın kooperatifleri için seferberliğin de sürdüğünü vurguladı. Kadınların, fırsat verildiği zaman yapamayacakları bir şey olmadığını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük değer verdiği Türk kadını, 1934 yılında seçme ve seçilme hakkı kazanarak, siyasi ve toplumsal hayatta birçok dünya devleti kadınından önce söz sahibi olmuştur. Bundan sonra da başımızın tacı olan kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans' ilkesinde kararlıyız. Kadınlarımıza fırsat verildiği zaman yapamayacakları şey yoktur" şeklinde konuştu. Başkan Büyükkılıç, mesajını şu sözlerle sonlandırdı;

"Bu duygu ve düşüncelerle, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içtenlikle kutluyor, başta şehit anneleri ve şehit eşleri olmak üzere ülkemizin tüm kadınlarını saygıyla, minnetle ve sevgiyle selamlıyorum." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı - Son Dakika

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