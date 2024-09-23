Kayseri Sucuğu\'na Sahip Çıkılıyor

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, coğrafi işaret almış ve tescillenmiş Kayseri Sucuğu'nun kentte yapılan etkinliklerde hem tanıtıldığını hem de ikram edildiğini belirterek; "Biz şehrimizin ürünlerine sahip çıkarız. Biz şehrimizin sevincine de sıkıntısına da sahip çıkarız. Kayseri'mizin ürünleri ile gurur duyuyoruz. O açıdan her zaman tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleşecek olan tören öncesi, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde 3 ayrı etkinlikte vatandaşlara gastronominin merkezi, lezzetin anavatanı Kayseri'nin en önemli değerlerinden birisi olan sucuk ikramı yaptıklarını hatırlatan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Geçen hafta içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak 3 ayrı etkinlik yaptık, çok şükür. Gençlik ve Spor Bakanımızın, önceki dönem Milli Savunma Bakanımızın, milletvekillerimizin, vatandaşlarımızın katılımıyla Yüksek İrtifa Kamp Merkezimizin açılışını yaptık. Dünyada kendisinden söz ettirecek olan bir projeyi hayata geçirdik, açılışı sırasında takdir edersiniz, her açılışımızda olduğu gibi hem Kayseri'mizin ürünlerini tanıtmak hem de ikramda bulunmak amacıyla sucuk ikram ettik. Hiçbir zaman sucuk ikramı sırasında bakanlarımızın yapmış olduğu etkinlikte ağzına dahi bir lokma almadıklarını gördük. Daha sonra Alzheimer Merkezi'mizin temel atma merasimine katılan vatandaşlarımıza sucuk ve tatlı ikram ettik, o şekliyle çalışma yaptık. Dün de Kayseri'mizde on binlerce vatandaşımızın katıldığı Uluslararası Yarı Maraton yarışmalarımızın etkinliği yapıldı. Hem de yağmur altında çok güzel ortam oluştu. Tüm katılanlara aynı şekilde sucuk ikram ettik."

"Kayseri denilince akla sucuk, pastırma, mantı gelir"

Kayseri denilince akla sucuk, pastırma ve mantı geldiğini belirten Başkan Büyükkılıç; "Amacımız nedir? Kayseri denilince akla ne gelir? Sucuk gelir, pastırma gelir, mantı gelir. Yani leblebi ikram edecek halimiz yok. O açıdan böyle bir anlayış içerisinde, tüm etkinliklerimizde bu çalışmaları yapıyoruz. Bunu yaparken de belediyemizin cebinden 1 kuruş çıkmıyor. Ben Kayseri Ticaret Borsamızın kıymetli başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Bize bu manada destek veriyorlar. Aynı zamanda ikramı da oradan alıyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri'nin gastronomi lezzetlerinin rutin etkinliklerde tanıtımının yapıldığı faaliyetleri çarpıtanlara tepki gösterip, bu durumu 'ucuz siyaset' olarak nitelendirerek, şu ifadeleri kullandı;

"Böyle bir anlayış içerisinde, rutin olarak yaptığımız faaliyetlerimizde dağıttığımız ya da bir bakanımız geldiği zaman Kazancılar Çarşısı'na götürmek suretiyle pastırma doğratmaya çalıştığımız, bütün bunların amacı nedir; sucuğumuzu tanıtmak, pastırmamızı tanıtmak, mantımızı tanıtmak. Şehrin belediye başkanı olarak tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Buraya kadar normal ama bunun üzerinden siyaset yaparak, sucuk partisi düzenliyorlar, sanki özel bir uygulama yapılıyor, adeta biz orada keyif yapmaya çalışıyoruz gibi algılar yapmak suretiyle ucuz siyaset yaparak bizleri yıpratmaya, bakanlarımızı yıpratmaya çalışanları buradan kınıyorum."

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde Türkiye'nin yanı sıra Portekiz, Danimarka ve Romanya gibi takımların turnuva yaptığını ve misafirlere sucuk ikramı yapıldığını aktaran Başkan Büyükkılıç, "Dışardan bakan gözler belki bunu doğal karşılayabilir, Erciyes Dağı'nda Yüksek İrtifa Merkezi'ndeki o etkinlikte uluslararası yarışma vardı ve o yarışmada Türkiye'miz vardı, Portekiz vardı, Romanya vardı, Danimarka vardı ve maçlar yapıldı. Hem onlara ikram edildi, hem açılışını yaptığımız sırada katılanlara ikram edildi. Ama şundan da eminim orada ne bakanlarımız ağzına aldı ne biz. İşin görsel tarafını daha renkli hale getirmek için de hep beraber orada sucuklar pişerken biz de adeta orada destek veriyor mantığında yaklaşımda bulunduk" şeklinde konuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin ürünü olan sucuğun hem tanıtıldığı hem de sahip çıkıldığının altını çizdiği açıklamasında, "Ancak bir Kayseri Milletvekilinin çıkıp da başkalarının dümen suyuna girmek suretiyle, Kayseri'nin ürününü tanıttığımız böyle bir etkinlikte bizleri siyaseten istismar ederek zor durumda bırakmaya çalışmasını da hiç yakıştıramadım. Böyle bir milletvekilinin bu şehri nasıl temsil ettiği yorumunu da ben sizlere bırakıyorum. Biz şehrimizin ürünlerine de sahip çıkarız. Biz şehrimizin sevincine de sahip çıkarız. Şehrimizin sıkıntısına da sahip çıkarız. Bu vesile ile bunu paylaşmak istedim. Desteklerinize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kadim kent Kayseri'yi 'Kayseri bizim, Kayseri hepimizin. Kayseri bu ülkenin adeta sigortası, olmazsa olmazı' diye nitelendiren Başkan Büyükkılıç, "Bizim için stratejik, önemli bir şehir. Ürünleri ile de gurur duyuyoruz. O açıdan da her zaman tanıtmaya devam edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi. - KAYSERİ