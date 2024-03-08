Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, \'Kendini Kuran Şehir: Kayseri\' Paneli\'ne Katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi tarafından gerçekleşen 'Kendini Kuran Şehir: Kayseri' Paneli'ne katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri, hem kendini kuran şehir hem de zenginlikler şehridir" dedi.

Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen panele Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk ve akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan yatırım ve projelerin yer aldığı video izletildi. Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'nın moderatörlüğünde gerçekleşen panele, panelist olarak katılan Başkan Büyükkılıç, "Akıllı şehir artık gündemde, herkesin konuştuğu bir alan oldu. Bizler de sizlere güzel bir gelecek hazırlamak, şehrimizin gerçekten hak ettiği şekliyle anılmasını sağlamak olmazsa olmazımızdır" dedi.

"Kayseri, zenginlikler şehridir"

Kayseri'nin zenginlikler şehri olduğunu vurgulayan Büyükkılıç, "16 ilçe belediyesi ile el ele veriyoruz, dayanışıyoruz, kurum ve kuruluşlarımızla birliğimizi, beraberliğimizi zenginlik sayıyoruz. Kayseri, hem kendini kuran şehir hem de zenginlikler şehridir. Zenginliklerimizi tanıtıp, onları paylaşıp, herkesin faydalanmalarını sağlamak olmazsa olmazımızdır. Dinamik bir şehirden bahsediyoruz, 5 üniversite diyoruz, 75-80 bin öğrenciden söz ediyoruz. Şehrimizin, ülkemizin tanıtımına hepimiz sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Konuştuğumuz konular, beklentilere yanıt vereceğimiz konular altyapısını bitirmiş bir şehrin konularıdır" diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri belediyeciliği bağlamında bir modelden söz edildiğini belirterek, Kayseri'nin yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan, kendi kendine yeten, yatırımlar bağlamında 30 büyükşehir arasında yatırıma en çok pay ayıran bir şehir olduğunu anlattı.

Büyükkılıç, hem büyükşehir hem de ilçe belediyeler olmak üzere Kayseri'yi her yönüyle geliştirmek, daha çok paylaşılmasını sağlamak ve daha fazlasını yapmak için birikim, ekip çalışması ve dayanışma içerisinde gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gastronomi alanında önemli çalışmalar yaptıklarını anımsatan Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde Mutfak Sanatları Merkezi'ni hayata geçireceklerini, Kayseri Üniversitesi ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Gençlerden çocuklara, kadınlardan yaşlılara kadar sosyal ve sportif tesisler açtıklarını anlatan Büyükkılıç, ulaşımdan kültür sanata, eğitimden sağlığa, spordan engelsiz yaşam merkezlerine kadar bir çok yatırım ve hizmetleri öğrencilerle paylaştı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da Kayseri'yi anlatan güzel toplantıya ev sahipliği yapan Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya teşekkür ederek, kentin altyapısı, üniversite ve öğrenci sayısı, yolları, Erciyes Kayak Merkezi, Soğanlı Vadisi ve kültürel mirası ile kendini kuran şehir olduğunu anlattı.

Kayseri'ye her gün 30'dan fazla uçağın iniş kalkış yaptığını belirten Çopuroğlu, "Bu büyüklükte bir hizmetin veriliyor olması buranın hakikaten kendini kuran bir şehir olduğunu gösteriyor. Tahmin ediyorum 2024'ten sonra Kayseri'miz yapay zeka şehri olacak. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Teknofest gelecek diye beyan ettiler, Sanayi ve Teknoloji Bakanımızı ziyaret ettiğimizde Kayseri'de özellikle Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemizde Teknofest'in paydaşının bulunmasını rica ettik. Sayın Bakanımız da bunu özellikle ciddiye aldı, önümüzdeki günlerde inşallah Kayseri'de bir Teknofset çalışması olursa buna mutlulukla müşahede edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin hayırseverler şehri olduğuna da değinen Çopuroğlu, Kayseri'deki hayırseverliğin tüm Türkiye'ye örnek olarak devam edeceğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da Kayseri'nin farklı bir şehir olduğunu belirterek, "Cenab-ı Allah nice güzel hizmetler yapmayı, arkasından dualar edilen kişi olmayı nasip etsin" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise Kültepe bölgesi ile Asurlar, Selçuklu Uygarlığı eserleri gibi çeşitli medeniyetlerin mirasına sahip olan Kayseri'ye hizmet ettiklerini kaydetti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kayseri'de 30 yıldır belediyecilik yaptığını ifade ederek, "Üç tane tanım oluştu; kendini kuran şehir, kendine yeten şehir, bir de ben söyleyeyim sizleri kucaklayan şehir. Hakikaten bu şehir kendini kuran, kendine yeten ve sizleri kucaklayan şehir. Bu şehrin insanları çalıştığını paylaşan insanlar, çok şükür örnek bir şehir. 1943'te imar planı çizilen bir şehirden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

Yalçın, Başkan Büyükkılıç'ın birçok projesinin gençlerle ilgili olduğunun altını çizerek, belediyeler olarak insan yetiştirmek ve dünyada söz sahibi olmak için bu hizmetleri yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Panel, daha sonra panelistler ve öğrenciler arasında soru cevap şeklinde devam etti. Başkan Büyükkılıç, gençlerin talep ve isteklerine de anında talimat vererek cevapladı. - KAYSERİ