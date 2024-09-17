Başkan Büyükkılıç, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti ve Sözler Verdi - Son Dakika
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Başkan Büyükkılıç, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti ve Sözler Verdi

Başkan Büyükkılıç, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti ve Sözler Verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesindeki Süksün, Tahirini ve Küllü mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin taleplerine yanıt verdi. Başkan, çeşitli projeler ve desteklerle kırsal alanlara dokunacaklarını vurguladı.

17.09.2024 11:49  Güncelleme: 11:55
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İncesu ilçesi Süksün, Tahirini ve Küllü mahallelerini ziyaret ederek, mahalle sakinlerinin halı sahadan, koyun yıkama makinesine, çekirdek kurutma alanları, kapalı durak ve yağ dolum makinesinden öğrencilerin servis sorununa kadar birçok talebini yerine getirme sözü verdi.

İnsan odaklı yatırım ve projeleri ile merkez ve kırsalda dokunmadık alan bırakmamaya kararlı olan Başkan Büyükkılıç, kırsal ilçe ve mahalle ziyaretleri kapsamında Kayserililerle buluşarak, talep ve önerilerini bizzat dinlemeye ve ihtiyaçları yerinde tespit ederek anında gerekli talimatları vermeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ilk olarak İncesu ilçesi Süksün Mahallesi'ni ziyaret ederek mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların sıcak ilgi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, çay eşliğinde mahalleli ile sohbet ederek talep ve önerilerini bizzat dinledi. Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin halı sahadan, koyun yıkama makinesine, çekirdek kurutma alanlarından kapalı durak ve öğrencilerin servis sorununa kadar birçok talebini yerine getirme sözü verdi.

Büyükkılıç'tan Süksünlü Kadın Girişimciye Destek

Öte yandan kadın girişimci Ayşe Bostan'ın Aspir yağı üretim tesisinde de incelemelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, Bostan'dan tesisle ilgili bilgi aldı. Aspir'in faydalarından bahseden Büyükkılıç, "Bu dikenin ay çiçeği gibi içerisinden çıkan çekirdekleri soğuk sıkma olarak salatalara iyi gelir, kızartmalarda fazla emilmez, karaciğer dostudur. Dolayısıyla fiyatlar da uygundur. Kayseri aspir yağı Türkiye'de bir numara. İncesu'nun Süksün gibi güzel bir beldesinde hanımefendinin bu işi yapıyor olması ayrıca bizi keyiflendirdi. İş kadınımızın motivasyonu bizi ümitlendirdi" diye konuştu.

Kentte çiftçi ve üreticinin en güçlü destekçisi olan Büyükkılıç, herhangi bir isteği olup olmadığını sorduğu kendi markası ile üretim yapan kadın girişimci Ayşe Bostan'ın yağ dolum makinesi talebi üzerine, 'hayırlı olsun' diyerek karşılık verdi.

Başkan Büyükkılıç, aspir yağı üretim tesisindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunarak, "İncesu'muzun Süksün kasabasındayız. Burasının gönül insanlarına sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Üreten Ayşe Hanım'a da ayrıca teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz. Ürettiği aspir yağı, markasını da almış. Bir iş kadınının bu kadar üretken olması ve bu alanda adeta bölgeye hitap eden bir yaklaşım içerisinde günde 8 ton yağ üretiyor. Dolum makinesi istedi, o da bizim hediyemiz olsun dedik" ifadelerini kullandı.

"Durmak Yok, Koşmaya Devam"

Büyükkılıç, Süksün Mahallesi sakinlerinin taleplerinin de yerine getirileceğini kaydederek, "Bir halı saha talebi var, sevgili yavrularımızın onu da hayata geçiriyoruz. Yüzme havuzu talebi var, onu da zamana bırakıyoruz inşallah. Koyun yıkama makinesi dediler, ona da evet dedik. Ay çiçeği kurutma yeri, onu da yapacağız. Elhamdülillah birliğin, beraberliğin bereketi, bu insanları sırtımızda taşısak az. Kavşak konusunda bir talep var onun da gereğinin yapılması yönünde irade göstereceğimizi paylaşmak istiyorum. Ulaşımla ilgili otobüs konusu vardı, onu da talimatlandırdık. Bizi burada sıcak ilgiyle karşılayan, ev sahipliği yapan ve gerçekten bizlerle muhabbet ortamında taleplerini dile getiren kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Durmak yok, koşmaya devam" şeklinde konuştu.

Süksün Mahallesi ziyaretinin ardından Tahirini Mahallesi'nde mahalle bakkalı önünde oturan mahalle sakinlerine selam vererek, keyifle sohbet ederek talepleri dinleyen Başkan Büyükkılıç daha sonra Küllü Mahallesi'ni ziyaret etti. Burada vatandaşlarla bir araya gelen Büyükkılıç, mahalle sakinlerinin güler yüzlü ve samimi ilgisiyle karşılaştı. Başkan Büyükkılıç, misafirperverlikleri için Küllü Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Büyükkılıç, Kırsal Mahalleleri Ziyaret Etti ve Sözler Verdi - Son Dakika

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