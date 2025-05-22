Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi\'nde vatandaşlarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret ederek, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

1 milyon 260 bin metrekarelik alanı ve içerisindeki sosyal tesisleri ile Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ni kente kazandırarak Kayseri'ye değer katan Başkan Büyükkılıç, millet bahçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya gelmeye ve buradaki çalışmaları da yakından takip etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde hizmete girecek ve adeta kentin gastronomi merkezi olacak Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç ve Aydın, Mutfak Sanatları Merkezi hakkında Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü'den bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'a millet bahçesini gezdirerek tesisleri tanıttı.

Başkan Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlarla da keyifli sohbetler gerçekleştirerek çocuklarla yakından ilgilendi. - KAYSERİ