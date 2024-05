Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Binası Projesi\'nin Temelini Attı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhur İttifakı ortakları ile birlikte Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Binası Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde, kırsal ilçelerde yaşam konforunun artması için hizmet ve yatırımlarını sürdürürken, Pınarbaşı'ya değer katacak vizyon projelerden birisini daha hayata geçiriyor.

Hem ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirecek hem de ticaret hayatına canlılık katacak olan başı Belediyesi Terminal ve Ticaret Binası Projesi'nin temeli atıldı.

Pınarbaşı İlçe Hastanesi karşısında gerçekleşen temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen, AK Parti Kayseri İl Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Cumhur İttifakı Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Menduh Uzunluoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler ve vatandaşlar da eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımız Kayseri'ye geldiğinde Kayseri'mizin güzel insanları ve bize teşekkür etti. Biz birlikte anlam ifade ederiz, bakanlarımızla, siyasilerimizle, dünya çapındaki liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ve beka denilince akla gelen devlet adamı bilge lider Devlet Bahçeli ve onun kıymetli ekibi ile bayrağı, vatanı, devleti, milleti, dini için 'ben varım' diyen Pınarbaşı'mızın güzel insanları ile ifade ederiz" diye konuştu.

"Buraya hizmet yağdırmaya devam edeceğiz"

Başkan Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, "Bu birliktelik içinde el ele, gönül gönle adaşım ile birlikte bu güzel ilçemize, tarihi ilçemize, ülkemizin en önemli merkezlerinden ve kalelerinden biri olan Pınarbaşı'mıza hizmet edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmaz. Biz Kayseri'nin Büyükşehir Belediye Başkanıyız. Sarız'ımız da bizim, Yahyalı'mız da bizim, Akkışla'mız da bizim, Felahiye'miz de bizim. El ele, gönül gönle vereceğiz. Pınarbaşı'mız ne istiyorsa buraya hizmet yağdırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Büyükşehir, tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizlerin hizmetinde"

Pınarbaşı'nın dört bir yanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin hizmetlerini sürdürdüğünü vurgulayan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda Kayseri Büyükşehir Belediyesi, altyapı ekibiyle, fen işleriyle, tarımıyla, kırsalıyla, KASKİ ile elektrik şirketiyle, doğal gazıyla, telekomuyla, adeta tüm kurum ve kuruluşlarıyla sizlerin hizmetindedir. Biz diyoruz ki kenetlenelim, birlikte olalım. Allah'a şükürler olsun, doğal gaz hayata geçiyor. Terminal binası dedik, biz konuşmuyoruz, icraat yapıyoruz. Talepler neyse tamamına yakının hepsi hayata geçti, tüm ekibime teşekkür ediyorum. Sizlerin hizmetkarı olmayı her zaman ibadet bildik, o anlayış ile hizmet etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde Kayseri Büyükşehir Belediyesi taşraya her dönemden daha fazla hizmet etmiş, sizlerin hizmetkarı olmuş, daha fazlasını da yapacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın."

"Sayın bakanımız Mehmet Özhaseki'nin her noktada imzası var"

Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin her noktada imzası olduğunu belirterek, "Şehrimizin efsane belediye başkanı Sayın Bakanımız Mehmet Özhaseki, işi gücü rast gelsin, her noktada imzası, her çalışmada mührü var" dedi.

Temel atma töreninin hayırlı olmasını dileyen Büyükkılıç, "Atılacak temelin hayırlı olmasını temenni ediyorum, sizleri seviyoruz, sizlerin hizmetkarıyız, dualarınızı, desteklerinizi bekliyoruz. Hizmet belediyeciliği mantığı içerisinde hatırlatarak, her birinize sevgiler, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ise Pınarbaşı'da kendilerinden talep edilen ana konunun doğal gaz olduğunu vurgulayarak, doğal gazın 2024 yılında bitirilmesinin planlandığını hatırlattı.

Doğal gaz ve kombi konusunda Özdemir'den Büyükkılıç'a teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile birlikte Kasım ayında doğal gaz çalışmalarının temellerini attıklarını ifade eden Özdemir, ilçelerin ağabeyliğini yapan Memduh Büyükkılıç'ın doğal gazı getirmesinin yanında Büyükşehir'in ilçeler bazında kalkınma stratejisi bağlamında bir de 500 adet kombi sözü verdiğini hatırlatarak, Pınarbaşı halkı adına Büyükkılıç'a teşekkür etti. Özdemir ayrıca Başkan Büyükkılıç'ın kombi sayısını arttırdığını da öğrenerek, Pınarbaşı'da ihtiyaç sahibi her vatandaşın kombi ihtiyacının karşılanacağını belirten Büyükkılıç'a şükranlarını iletti.

İnsanın, dertli olursa, sevdalı olursa hizmet üretebileceğinin altını çizen Özdemir, Pınarbaşı'na sevdalı ve bu konuda dertli olduklarını dile getirerek, bu doğrultudaki projelerden olan Terminal Binası ve Ticaret Merkezleri projesinin temelini atmak için bir arada olduklarını kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Pınarbaşı'nın girişinden çıkışına kadar olan, Malatya- Kahramanmaraş bölgesindeki kavşağa kadar olan tüm kısmındaki yolların yeniden yapılarak, genişletilmesi ve Pınarbaşılıların hizmetine sunulmasının onaylandığı müjdesini verdi. Özdemir, hizmetlerinin bunlarla da sınırlı kalmadığını paylaşarak, geride kalan haftada 30 kadar mahalleyi bizzat ziyaret ettiğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir daire başkanları beraberinde mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerini, vatandaşların sorun, talep ve beklentilerinin tespit edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Başkan Büyükkılıç ve beraberindeki protokol, butona basarak, Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Binası'nın temelini attı.

Toplam 2 bin 435 metrekare alanlı, günün koşullarına uygun, modern ve şık görünümlü bir yapı olacak Pınarbaşı Terminal ve Ticaret Projesi'nde yapının ilçe hastanesi tarafına bakan zemin katında çeşitli büyüklüklerde toplam 5 adet dükkan, Kayseri-Malatya yoluna cephesi bulunan alanda ise; ilçe terminali, restoran, yöresel ürünler pazarı, market, oto bakım gibi fonksiyonları içeren toplam 5 adet dükkan bulunacak. - KAYSERİ