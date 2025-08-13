Başkan Büyükkılıç\'tan 24\'üncü yılda \'birlik ve kardeşlik\' vurgusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti'nin 24'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, AK Parti'nin yeni sloganının "24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si" olduğunu hatırlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) 24'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir mesaj yayımladı.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin Türk siyasetindeki yerini ve bu süreçte Kayseri'ye sağlanan katkıları vurguladı. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti'nin, ülkenin siyasi yaşamına damgasını vurduğunu belirten Büyükkılıç, "AK Parti, Türk siyasetine büyük bir vizyon katmış, milletin gönlünde taht kurmuş bir partidir. Yerel yönetimler olarak bizler de bu vizyon doğrultusunda Kayseri'ye değer katacak yatırımlar ve hizmetler sunmaya devam ediyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin, milletle devletin kaynaşmasına ve Türkiye'nin her alanda büyümesine katkı sağladığını ifade etti.

24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si

AK Parti'nin yeni sloganının "24 Yılın Hikayesi: Birlik ve Kardeşliğin Türkiye'si" olduğunu belirten Büyükkılıç, şunları söyledi:

"24 yıl önce kurulan AK Parti, birliğin ve dirliğin temsili haline gelmiş, ülkemizi her alanda kalkındıran projelere imza atmıştır. Bugün Kayseri'de de AK Parti'nin bu vizyonu doğrultusunda çok sayıda önemli hizmeti hayata geçirmiş bulunuyoruz. Altyapıdan eğitime, sağlıktan spora, turizmden tarıma kadar her alanda büyük adımlar attık. AK Parti'nin başarısının ardında, halkla iç içe olma, ihtiyaçları doğru tespit etme ve onlara çözüm üretme anlayışı vardır."

Kayseri'deki yerel yönetim faaliyetlerinin AK Parti'nin 24 yıllık başarı hikayesinin bir yansıması olduğunu dile getiren Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçe belediyelerimizle birlikte, tüm Kayserililere eşit hizmet sunmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. İster merkezde ister kırsalda olsun, her mahallemizin gelişmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, AK Parti'nin Kayseri ve Türkiye için sunduğu hizmetlere olan katkısına vurgu yaparak, "Bu duygu ve düşüncelerle, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yılını kutluyoruz. Daha nice yıllar boyunca Kayseri'ye ve Türkiye'ye hizmet etmeyi sürdüreceğiz" diye mesajını tamamladı. - KAYSERİ