Başkan Büyükkılıç'tan aile yılında örnek proje: Anne Ulaşım Kartı

12.08.2025 14:54  Güncelleme: 14:56
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde Aile Yılı'na özel hazırlanan "Anne Ulaşım Kartı Projesi", 2025 yılında doğum yapan annelere hem ekonomik hem de sosyal kolaylık sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç öncülüğünde Aile Yılı'na özel hazırlanan "Anne Ulaşım Kartı Projesi", 2025 yılında doğum yapan annelere hem ekonomik hem de sosyal kolaylık sağlayacak. Proje, 1 Eylül 2025 itibarıyla uygulanmaya başlayacak ve 1 yıl süreyle geçerli olacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından aile dostu şehircilik anlayışı büyüyor. Başkan Büyükkılıç yönetiminde anneye, aileye, geleceğe değer veren projeler hız kesmeden devam ediyor.

Aile Yılına Anlamlı Bir Destek: Ulaşımda Anneler Unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesiyle birlikte Türkiye genelinde aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda Kayseri Büyükşehir Belediyesi de örnek bir proje olan Anne Ulaşım Kartı'nı hayata geçiriyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje, 2025 yılı içinde doğum yapan annelere yönelik özel ulaşım desteği sunacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ağustos Ayı Toplantısı'nda meclis üyelerince kabul edilen proje, 1 Eylül 2025 itibarıyla annelerin hizmetine sunulacak.

Başkan Büyükkılıç'tan Aile Odaklı Sosyal Belediyecilik Vurgusu

Projeyi duyuran Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, aile yapısının korunmasının ve desteklenmesinin sosyal belediyeciliğin temel unsurlarından biri olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını Aile Yılı ilanı doğrultusunda, biz de Kayseri'de bu kutsal yapının en önemli bireylerinden olan annelerimizi unutmadık. Onların yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal hayata daha rahat katılmalarını sağlamak adına bu anlamlı projeyi hayata geçiriyoruz."

Anne Ulaşım Kartı ile 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Toplu Ulaşım

"Anne Ulaşım Kartı" projesi kapsamında, 2025 yılı içerisinde doğum yapan T.C. vatandaşı ve Kayseri il sınırlarında ikamet eden annelere toplu ulaşımda ücretsiz biniş imkanı tanınacak.

Kart teslim tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerli olacak uygulamada, şehir içi toplu ulaşım araçlarında aylık 40 biniş, İlçe-Kayseri arası hatlarda ise aylık 20 biniş ücretsiz olarak sağlanacak. Üstelik her ay kartlara biniş hakları otomatik olarak yüklenecek.

Müracaat Süreci ve Gerekli Belgeler

Anne Ulaşım Kartı'ndan yararlanmak isteyen anneler, Kart38 İşlem Merkezleri veya yetkili kart işlem noktalarına şahsen başvurarak, T.C. kimlik kartı, ikamet adresini gösteren aile nüfus kayıt örneği (ikamet bilgisiyle birlikte) ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile başvuruda bulunabilecek.

Kişiselleştirilmiş kartlar sadece başvuru yapan anne tarafından kullanılabilecek. Kartın başkaları tarafından kullanıldığının tespit edilmesi halinde kart süresiz olarak kapatılacak ve yeni kart verilmesi mümkün olmayacak. Kart kaybı durumunda ise ALO 153 Çağrı Merkezi'ne bildirim yapılması ve yeniden kart talebi için Kart38 merkezlerine şahsen müracaat edilmesi gerekecek. Kartlar, Kayseri kent içi toplu taşımada ve İlçe-Kayseri arası hizmet veren hatlarda geçerli olacak.

Proje, 1 Eylül 2025'te Başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin "Anne Ulaşım Kartı" uygulaması, 1 Eylül 2025 itibarıyla resmi olarak hayata geçiyor. 1 Eylül'de başvuru süreci tamamlanan anneler, kartlarını alıp, bu tarihten itibaren toplu ulaşımda kolaylığın keyfini çıkarabilecek.

1 Eylül'den itibaren, merkez ilçelerin yanı sıra diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlar da ilçe merkezlerinde Ulaşım A.Ş. tarafından kurulacak gezici başvuru noktalarından işlem yapabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

