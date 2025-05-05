Başkan Büyükkılıç\'tan gastronomide dev hamle

Açılış için gün sayan ve şehrin gastronomi turizmine yeni bir soluk getirecek olan Mutfak Sanatları Merkezi, açılışı yapılmadan büyük ilgi görmeye başladı.

Büyükşehir Belediyesi, Kayseri'nin kadim mutfağını dünya vitrinine taşıyacak olan prestijli projesi Mutfak Sanatları Merkezi ile gastronomi alanında yeni bir döneme giriyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyoner liderliğinde hayata geçirilen bu merkez, hem eğitim hem turizm hem de kültürel tanıtım açısından bir cazibe üssü olacak. Türkiye'de gastronomi turizminin yeni gözdesi olacak merkez, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde henüz kapılarını açmadan ziyaretçilerin ilgisini çekmeye başladı. Başkan Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Kayseri AK Parti Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti MKYK Üyesi Dursun Ataş, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, teşkilat mensupları ve ilçe belediye başkanlarıyla Mutfak Sanatları Merkezi'ni ziyaret etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri'nin yüzlerce yıllık lezzet mirasını geleceğe taşıyacak olan Mutfak Sanatları Merkezi'nin daha açılışı yapılmadan büyük ilgi gördüğünü söyledi. Başkan Büyükkılıç, "Kayseri gastronomisinin kalbi olacak bu özel merkez için artık gün sayıyoruz. Anadolu'nun eşsiz tatlarını dünyayla buluşturmaya çok az kaldı" dedi. "6 bin yıllık geçmişin, onlarca medeniyetin damak izini taşıyan Kayseri mutfağını bir üst lige taşıyoruz" diyen Büyükkılıç, merkezin Kayseri'yi UNESCO Kreatif Şehirler Ağı'nda kalıcı hale getireceğini vurguladı. Başkan Büyükkılıç, "UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kreatif Şehirler Ağı Ulusal Listesi'ndeyiz. Geçici listeyi kalıcı hale getirmek için ne yapmamız gerektiğine çalıştık. Burada hem yemekleri tadacağız hem de uygulama alanlarında şeflerimiz eşliğinde eğitimler vereceğiz" diye konuştu. Merkez, yalnızca bir gastronomi mekanı olmanın ötesinde, Kayseri mutfağının yaşayan bir vitrini olacak. Eğitim alanlarında usta şefler eşliğinde genç aşçılara uygulamalı dersler verilecek. Ziyaretçiler ise hem bu zenginliği yerinde tadacak hem de mutfağın hikayesine tanıklık edecek.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde 2 bin metrekarelik alanda inşa edilen bu nitelikli tesis, restoran, uygulamalı mutfak sınıfları, atölyeler ve eğitim salonlarıyla dikkat çekecek. - KAYSERİ