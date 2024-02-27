Kayseri Havalimanı\'nda Necmettin Erbakan Bulvarı açıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde vefa örneği göstererek, Kayseri Havalimanı yanında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayacak olan bulvara merhum Erbakan'ın ismini verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın katılımıyla Kayseri Havalimanı yanında Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı Kuzey Çevreyolu'na bağlayacak olan ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı ismini taşıyacak yolda açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükkılıç'ın düzenlediği basın açıklamasına, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Cihannüma Derneği İl Başkanı Avukat Fevzi Konaç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Serdar Öztürk, Ali Hasdal ve Mustafa Türkmen, daire başkanları, genel müdürler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 13 yıl önce bugün vefat ettiğini hatırlatan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada; "Bugün merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü. Ahirete irtihal edişinin 13'üncü sene-i devriyesi, rahmetle, minnetle anıyoruz. Geçmişten ders alarak, ibret alarak, önümüze bakarak, şehrimizi, ülkemizi daha güzel geleceklere hazırlama yönünde gayret gösterme durumundayız. Bu anlayış içerisinde hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, "Bizi her zaman yalnız bırakmayan, şehrine sevdalı değerli bakanımıza özellikle teşekkür ediyoruz. Havaalanı terminal binamızın hemen yanı başındayız, binamızın planlanma, hayata geçirilme, her aşamadaki sürecinde bizleri motive eden, yüreklendiren, sahip çıkan bir yaklaşım içerisinde kendisine minnet duyuyor, teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür ediyoruz, dua ediyoruz" diye konuştu. Büyükkılıç, geçmişten bugüne gelinen süreci aktararak açıklamasında, "Bu çalışmaları yaparken, Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın şahsında, onun dünya görüşünü, felsefesini sahiplenerek yol alan, geçmişte kendisinin il başkanlığını yapmış, milletvekilliğini yapmış, belediye başkanlığı sürecinde bulunmuş birisiyim. Çok şükür şimdi savunma sanayiinde geldiğimiz boyut, uyduya gönderdiğimiz araçlar, uzaya gönderdiğimiz astronotumuz derken, zamanında tanklarımızı, uçaklarımızı biz yaparız diyen büyüğümüzün, anlayışının, felsefesinin, onun öğrencileri, onun dava adamı dediği kişiler tarafından bu hizmetlerin hayata geçirilmesi çok önemli ve anlamlıdır" ifadelerinde bulundu. Prof. Dr. Erbakan'ın felsefesini hayata geçirmek için gecesini gündüzüne katan, çalışan, koşturan anlayışın sahibi olduklarını paylaşan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Havaalanı yeni terminal binamızın hemen yanı başındaki yolu hayata geçirmiş olmak, buradan çıkan kardeşlerimizin şehrimizin içerisine girmeden, doğudan gelenlerin havaalanına ulaşmasını sağlamak, aynı zamanda havaalanından da gerek Sivas, gerek şehrimizin doğusuna, gerek Malatya tarafına gidecek olanların da rahatlıkla erişebileceği ana arteri, bulvarı hayata geçiriyoruz. İsmi bizim için önemli ve anlamlı olan, insanlığa mesajı olan, 'fabrikalarla minareler birlikte yükselecek' diyen bir anlayışın simgesini rahmetle, minnetle, anarak veriyoruz."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a şehirde gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür ederek; "Burada bütün Türkiye için çalışmalar devam ederken, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha büyük ve daha güçlü olmak için her türlü fırsatı ve imkanı değerlendirmek suretiyle faaliyetlerimizi sürdürürken, Cumhur İttifakı çatısı altında faaliyetler somut sonuçlar verirken, diğer taraftan hem illerimizde hem de Kayseri'mizde ciddi çalışmalar yapılmakta" dedi. Yapılan hizmetlerle iftihar ettiklerini vurgulayan Akar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Gerçek belediyecilik olarak tanımlanan gerçekten ürünlerini çok daha vasıflı, çok daha fazla sayıda vermeye devam ediliyor. Bundan dolayı ne kadar iftihar etsek azdır. Bir tarafta yeni terminal binamız, bir tarafta yeni yollar, diğer tarafta okullar, camiler, hastaneler, sağlık ocakları, bu belediyemizin ve sayın belediye başkanımızın ve ekibinin ilçe belediyeleri ile birlikte yaptığı koordine çalışmalar sonucu gerçekleşiyor. Bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımızı en içte duygularımla kutluyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Umudumuz, dileğimiz, bu istikrarın devamı ile bu yatırımların ve çalışmaların bu hamlelerin artarak devam etmesine imkan sağlayacak olan önümüzde de bir seçim var. Orada da gerekli sonuçların demokrasiye ve bizlere yaraşır şekilde açık, şeffaf, güvenli bir şekilde bu sonuçlar çerçevesinde istikrarın devam etmesini temenni ediyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın şahsına da bütün ekibe teşekkür ediyor, kendilerini kutluyorum."

Konuşmaların ardından katılımcılara sucuk ekmek ve ayran ikram edilirken, protokol açılışı yapılan yolda incelemelerde bulunuldu. - KAYSERİ