Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 06.00'da açılacak - Son Dakika
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Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 06.00'da açılacak

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 06.00\'da açılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yaz döneminde sabah saat 06.00'da kapılarını açacağını ve gece 24.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağını açıkladı. Bahçe, 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip olup, spor aktiviteleri ve yeşil alanlarıyla dikkat çekmektedir.

23.04.2024 13:10  Güncelleme: 13:24
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Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin yaz döneminde sabah saat 06.00'da kapılarını açacağı, gece 24.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağı müjdesini verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanı ve spor aktiviteleri ile dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında hizmete girmiş ve vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanmıştı.

1 milyon 260 bin metrekare alanıyla Türkiye'nin açılışı yapılmış en büyük millet bahçesi özelliğini taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, açıldığı ilk günden bu zamana kadar adeta dolup, taşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporseverler için ideal bir mekan olan Millet Bahçesi'nde bir müjde vererek, yaz döneminde spor amaçlı gelecek vatandaşlar için sabah 06.00'dan itibaren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin kapılarını açacağını, gece 24.00'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacağını söyledi.

Sporseverler Ne Ararsa Burada Var

Kayserililerin Millet Bahçesi'nde hem açık alanda hem de kapalı alanda spor yapma imkanı bulabildiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Kayserililerimiz ve sporseverler ne ararsa burada var. Sporseverlerimiz, futbol sahaları, tenis kortları, koşu parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık alan fitnes grupları, BMX parkuru, kaykay pisti, yoga-plates alanlarından faydalanabilir. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizleri çok memnun etmektedir. Sabah sporu yapmak isteyen hemşehrilerimizi de düşünüyoruz ve sporu ve sporcuyu teşvik amacı ile Millet Bahçesi'nde yaz döneminde spor amaçlı gelecek vatandaşlarımız için sabah 06.00'dan itibaren kapılarını açıyoruz. Millet bahçemiz, sabah 06.00'dan gece 24.00'a kadar ziyaretçi ağırlayacak" diye konuştu.

Büyükkılıç, 7'den 70'e her kesime hitap eden, şehrin merkezinde bulunmasından dolayı ulaşım kolaylığına da sahip konumu ile şehrin cazibe merkezi haline dönüşmüş olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin her geçen gün daha büyük kitlelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bu kapsamda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, sporu ve sporcuyu teşvik amacı ile Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları ile sporcular ve sabah yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar için Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde kapılarını her gün sabah 06.00 ila gece 24.00 arasında açık tutacak.

Yürüyüş yapmak, spor yapmak isteyen vatandaşlara hizmet vermeye bütün parklarda ve mesire alanlarında devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, gece saatlerinde bakım ilaçlama gübreleme sulama ve temizlik çalışmaları yoğun halde yapmaya devam edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yaz döneminde sabah 06.00'da açılacak - Son Dakika

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