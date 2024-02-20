Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KAYOTED Tanıtım Toplantısı\'na katıldı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Kayseri Otelciler Derneği'nin (KAYOTED) Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda otel işletmecileri ve turizmcilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, "Bu şehir inşallah bundan sonraki süreçte kabuğuna sığmayan bir şehir olacak. Üzerimize ne düşüyorsa biz varız" dedi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek'in yanı sıra AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür Turizm Müdürü Şükrü Dursun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Erciyes A.Ş. Genel Müdürü Hamdi Elcuman, kaymakamlar, KAYOTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erdal ile otel işletmecileri ve turizmciler katıldı.

Toplantıda turizmcilere hitap eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri için önemli ve anlamlı olarak değerlendirdiği organizasyondan dolayı otel işletmecilerine teşekkür ederek, çalışmanın hayırlı olmasını diledi.

Büyükkılıç, her alanı önemsediklerini belirterek, "Sevinciniz sevincimiz, şehir olarak her alanda güzel yapılan işleri paylaşmak, yüreklendirmek asli görevimiz. Siz yeter ki isteyin, biz de üzerimize düşeni yapacağız. Planlamalar dahil, yapılacak çalışmalarda kolaylaştırma bağlamında, yasal çerçevede inisiyatif kullanma bağlamında ne gerekiyorsa, gerek büyükşehir gerekse ilçe belediyeler adına konuşuyorum, sizlere yardımcı olacağımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

Bakanlarla, milletvekilleri ile Kayseri'ye hizmet etme adına ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin de en aktif dönemini yaşadığını kaydetti. Büyükkılıç, Erciyes'in kent turizmine katkısını 12 aya yayacaklarını ve Erciyes Dağı'nda faaliyet gösteren otellerin yaz aylarında da açık olacağını paylaştı.

"Bu şehir kabuğuna sığmayan bir şehir olacak"

Başkan Büyükkılıç, Erciyes'te sıcak suyu da bulduklarını ifade ederek, "Bu şehir inşallah bundan sonraki süreçte kabuğuna sığmayan bir şehir olacak. Altyapı anlamında ciddi manada bir eksiğimiz yok. Bugüne kadar bu çalışmaları yapan irade Allah'ın izniyle yeni dönemde de bundan fazlasını yapacak kapasitede, güçte deneyime ve birikime sahip. Kaynaklarımız konusunda bir sorun yok. Bunu burada gururla söylüyoruz" dedi.

"Şehrimizi turizm alanında yeni projelerimizle daha iyi noktaya taşımak mecburiyetindeyiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye büyük katkılar sağlayacağını söyleyen Büyükkılıç, "Bu güçleri bir araya getirerek şehrimizi turizm alanında yeni projelerimizle hep beraber daha iyi noktaya taşımak mecburiyetindeyiz. Bacasız sanayi diyorlar o açıdan bunu bizim mutlaka ileriye taşımamız lazım. Özellikle nitelikli eleman konusunda bizim Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yapmak suretiyle KAYMEK bünyesinde olur, başka alanlarda olur mutlaka eleman yetiştirmemiz lazım" şeklinde konuştu.

"Üzerimize ne düşüyorsa biz varız diyorum"

Başkan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekarelik alana sahip Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nin açılışında yaptıkları Gastronomi Günleri etkinliğinde on binlerce insanın da millet bahçesini doldurduğunu hatırlatarak, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası'nın da hizmete girdiğini belirtti. Büyükkılıç, havalimanı yeni terminal binasının 8 milyon yolcu kapasitesi ile hizmet verdiğini ifade ederek, Kapadokya'ya gelen turistlere Kayseri'yi tanıtacak çalışmalar yapmaları gerektiğine dikkat çekti. Başkan Büyükkılıç, "Üzerimize ne düşüyorsa biz varız diyorum. Elimizi taşın altına koymalıyız. Şehrimizin dünyada ulusal ve uluslararası bazda tanınıyor olması bizi keyiflendirir. O açıdan sizin bu örgütlü çalışmayı yapıyor olmanız, otelcilerimizin dernek haline geliyor olması bir adım. Bu adımı inşallah büyük büyük atalım. Birliğimiz, beraberliğimiz bizim yegane gücümüz" ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de toplantı gecesini bir milat olarak nitelendirerek, "Bugünü ben gerçekten milat kabul ediyorum. Bugünün başka bir gün olduğunu değerlendiriyorum. Biz bir şeyi yapıyorsak yapmış olmak için yapmayacağız. Bu işe önem verdiğimiz için bir aradayız" dedi.

Kayseri Otelciler Derneği Tanıtım Toplantısı'nda kentin turizm alanındaki potansiyeli, izlemesi gereken yol ve yapılması gerekenler geniş kapsamlı olarak masaya yatırıldı. - KAYSERİ