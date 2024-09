Kayseri\'de Türkiye Buluşmaları Programı

Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın teşrif ettiği Türkiye Buluşmaları programına katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Gerek bakanımız, milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, gerekse burada bulunan teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Türkiye Buluşmaları kapsamında kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın teşrifleriyle gerçekleşen toplantıya katılarak, istişarelerde bulundu. Program çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, önceki dönem Gümrük ve Ticaret Bakanı, Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti Kayseri Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar ve AK Parti Kayseri Gençlik Kolları Başkanı Hayri Danacı'dan oluşan divan heyeti sahneye davet edildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Yerel yönetimler olarak bizler, belediye başkanlarımızla beraber 16 ilçemizi bağrımıza basarak, kucaklayarak, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden gerek merkezde gerekse taşrada hizmetlerimizle buluşturmaya özen gösteriyoruz" dedi.

"Hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden hizmetlerle buluşturuyoruz"

Konuşmasında 'dayanışma' vurgusu yapan Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi seven, seçen, takdir eden ve her zaman yanımızda yer alacağına inandığımız kardeşlerimizin her konuda taşın altına hep beraber elimizi koyma yönünde irade gösteriyoruz. Gerek bakanımız, milletvekillerimiz, gerekse burada bulunan teşkilatlarımızla dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda hiç kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, insanların ihtiyaçlarını giderip, hizmetlerle buluşturuyoruz."

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar da, "Kayseri'de büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, il başkanımız, ilçe başkanlarımız, milletvekillerimiz ile beraber son derece uyumlu, hizmet anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" derken, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ise gün boyu devam edecek program ile ilgili bilgiler paylaşarak, AK Parti'nin her zaman halkın içinde olmuş bir parti olduğunu vurguladı.

Son olarak kürsüye davet edilen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini kaydederek, Türkiye Buluşmaları ile beraber ülkenin dört bir yanında teşkilatların sahaya indiğini, şehirlerin kılcal damarlarına kadar gezilip, milleti dinlediklerini ifade etti.

Program sonunda partiye yeni üye olan üyelere parti rozeti takılarak, yeni üyeler tebrik edildi. - KAYSERİ