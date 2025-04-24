Başkan Büyükkılıç\'tan üreticiye 11,5 milyon TL\'lik 238 ton tohum desteği

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal kalkınma için gerçekleştirdiği proje kapsamında üreticilere dağıtılmak üzere 11,5 milyon TL maliyetli 200 ton nohut ve 38 ton mercimek olmak üzere toplam 238 ton tohum dağıtım törenine katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kayseri çiftçilerine yönelik, 'Büyükşehir'den Tarıma Büyük Destek' sloganıyla, Nohut ve Mercimek Tohumu Dağıtımı Projesi çerçevesinde, tohum dağıtımı gerçekleştirildi. Tören kapsamında üreticiye 11 milyon 500 bin TL maliyetle 200 ton nohut tohumu ve 38 ton mercimek tohumu desteği verildi.

Kadir Has Kongre Merkezi Otopark Alanı'nda gerçekleşen tohum dağıtım törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mücahid Soyak, Mustafa Türkmen, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, ilçelerin ziraat odası başkanları ve çiftçiler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Başkan Büyükkılıç, Kayseri'de de etkili olan zirai don olayının hasar tespit çalışmalarına katıldıklarını ve üreticilerin yanında olduklarını belirterek TARSİM ve ÇKS'nin (Çiftçi Kayıt Sistemi) önemine işaret etti. Büyükkılıç, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremden dolayı da geçmiş olsun temennilerini dile getirerek, dirençli şehirler oluşturmak için kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti.

"Amacımız üretenin hizmetkarı olmak, üreteni sırtımızda taşımak"

Başkan Büyükkılıç, konuşmasında birlik, beraberlik mesajları vererek 16 ilçeyi bağrına bastığını söyledi. Büyükkılıç, sanayi ve ticaret şehri Kayseri'nin tarım ve hayvancılık alanında da iyi noktalara gelmeye başladığına vurgu yaparak, "Amacımız üretenin hizmetkarı olmak, üreteni sırtımızda taşımak. Bu alanda tören eksik olmaz" dedi.

Kovan Sizden Arı Bizden Projesi kapsamında 25 Nisan Cuma günü saat 04.00'te arı dağıtımını gerçekleştireceklerini de duyuran Büyükkılıç, tüm üreticileri törene davet etti.

"Kayseri'mizin bir tarım kenti olduğunu da gösterdik"

Başkan Büyükkılıç, nohut ve mercimek tohumu projesi ile yapılacak üretimin ardından hasat edilecek mercimeğin alıcısının hazır olduğunun müjdesini vererek, projeye desteklerinden dolayı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e teşekkür etti. Büyükkılıç, hibe olarak 1 milyar TL'ye yakın bir desteği tarım ve hayvancılık alanında üreticiye sunduklarını kaydederek, "Böylelikle Kayseri'mizin bir tarım kenti olduğunu da gösterdik. Üreticimiz ne istiyorsa destek olmak bizim adeta görevimiz haline gelmiş" ifadeleri ile tarım ve hayvancılık alanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı destekler hakkında bilgiler verdi.

"Siz yeter ki üretin, ekin dikin. Biz sizin hizmetkarınızız"

Desteklerinin süreceğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Siz yeter ki üretin, ekin, dikin. Biz sizin hizmetkarınızız. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız zirai don olayı ile ilgili gerekli desteklerin verileceğini açıkladı. Çiftçimizin mağdur edilmeyeceğini, üzerimize düşeni yapacağımızı belirtiyor, desteğini esirgemeyen kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalar hayırlı, uğurlu, bereketli olsun" ifadelerinde bulundu.

" Türkiye'de ilk ve tek olmuştur"

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, son 5 yılda nakit karşılığı 1 milyar TL olan destekleriyle Türkiye'de ilk ve tek belediye olduğunu kaydederek, "Büyükşehir Belediyemiz 200 ton nohut ve 38 ton mercimek dağıtımı gerçekleştirecek. İlimizin tarımsal üretiminin artmasında bakanlığımız, valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimizin büyük katkısı vardır ama burada Büyükşehir Belediyemize ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki büyükşehir belediyeleri içerisinde son 5 yılda nakit karşılığı 1 milyar TL olan canlı hayvan, tohum, ekipman, sulama sistemleri ile ilimizin tarımsal üretimine katkı sunarak Türkiye'de ilk ve tek olmuştur. Bu konuda da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Memduh Büyükkılıç'a, yöneticilerimize ve çalışanlarına canı gönülden şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Melikgazi Ziraat Odası Başkanı Mahmut Çelebi de Kayseri'nin sanayinin yanında bir tarım şehri olduğunun altını çizerek Başkan Büyükkılıç'a tarım alanındaki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Büyükşehirlerin içerisinde en çok çiftçiye destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin büyükşehirler arasında çiftçiye en çok destek veren belediye olduğuna dikkat çeken Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, "Başkanım Allah razı olsun. Her konuda, tohum konusunda, arı konusunda, bütün tarımla ilgili girdilerde alet ve ekipmanda bizlere destek oluyorsun. 200 ton nohut tohumu Büyükşehir Belediyemiz tarafından çiftçilerimize verilecek. Biz üretmeye devam edeceğiz. Devletimizin, belediyenin her zaman yanımızda olduğunu biliyoruz. Türkiye'de büyükşehirlerin içerisinde en çok çiftçiye destek veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi. Biz bunun bilincindeyiz. Herkesin huzurunda teşekkür ederim" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından üreticilere 11,5 milyon TL maliyetle 200 ton nohut, 38 ton mercimek tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Ali İhsan isimli bir üretici de desteklerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür ederek, "Başkanım her şey için hepinize teşekkür ediyoruz. Üreticinin arkasında durmak bu ülkenin arkasında durmaktır. Bu ülkenin arkasında durmak da üretmeyle olur" dedi. - KAYSERİ