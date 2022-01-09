Başkan Çerçioğlu; "Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun" - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu mesajında, "4 Ocak 1961'de kabul edilen ve basın çalışanlarına birçok hak ve yasal güvence sağlayan '212 Sayılı Kanun'un Resmi Gazete'de yayımlanması nedeniyle 10 Ocak günü gazeteciler için bir kutlama günüdür. Her koşulda ve özellikle de ekonomi şartlarının iyice ağırlaştığı günümüzde bizleri habersiz bırakmayan gazeteciler demokrasilerin de vazgeçilmezleridir. Demokrasimizin 'dördüncü gücü'nde her gün bizleri haberdar etmek için kendi hayatlarından feragat eden gazetecilerimizi asla unutmuyoruz. Türk basın tarihi, emekliliği olmayan bu mesleğin Uğur Mumcu'lar gibi onurlu emekçileriyle bugünlere geldi. Biliyoruz ki bu onurlu mesleğin birçok üyesi basın kuruluşlarının mutfaklarında birer görünmez kahraman olarak yolumuzu aydınlatıyor. Çağdaş bir Türkiye için düşünen; kalemleriyle, fotoğraf makineleriyle, kameralarıyla emek veren ve doğru haberden ödün vermeyen tüm gazeteci dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN