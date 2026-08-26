Çerçioğlu\'ndan provokasyona lanet

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provakosyon girişimi sonrasında açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; barışın, kardeşliğin ve huzurun tesis edildiği güçlü Türkiye vizyonumuzdan bir adım geri atmayacağız" dedi.

Başkan Çerçioğlu yaptığı açıklamada, "Nazilli'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik gerçekleştirilen çirkin provokasyonu şiddetle lanetliyorum. Toplumumuzun birlik ve beraberliğini hedef alan bu menfur eylem, kirli bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde; barışın, kardeşliğin ve huzurun tesis edildiği güçlü Türkiye vizyonumuzdan bir adım geri atmayacağız" dedi.