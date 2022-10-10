Başkan Çetin: "Belediyeyi akılcı yönetiyoruz" - Son Dakika
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Başkan Çetin: "Belediyeyi akılcı yönetiyoruz"

10.10.2022 00:58
Başkan Çetin: "Belediyeyi akılcı yönetiyoruz"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Belediyeyi akılcı bir anlayışla yönetiyoruz.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, "Belediyeyi akılcı bir anlayışla yönetiyoruz. Kaynakları verimli kullanıyoruz" dedi.

Başkan Çetin, 6 yıl ara vermeden yaptığı Halk Günü toplantılarına yeniden başladı.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, uzun bir aranın ardından Halk Günü uygulamasında vatandaşlarla buluştu, onların sorunlarını dinledi.

Pandemi nedeniyle uzun süre ara verilen, pandeminin etkisinin azalmasıyla geçen yaz bir ara başlatılan ancak vakaların yoğunlaşmasıyla yeniden vazgeçilen uygulama Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Başkan Soner Çetin, hemşehrileriyle yeniden bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, bundan sonra mümkün olduğunda aksatmadan Halk Günü uygulamasını gerçekleştireceklerini söyledi. Belediyenin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Çetin, "Biliyorsunuz her yıl bir toplu açılış gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yine önemli tesisleri hizmete açacağımız ve temellerini atacağımız törenimizi 12 Kasım tarihinde gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 23 tesisin açılışını, çok sayıda tesisin de temel atma törenini yapacağımız törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ettik. Daha önce 4 ayrı açılış törenimize katılan Genel Başkanımız bir aksilik olmazsa bu törene de katılacak. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de katılım için cevap bekliyoruz" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin, önemli yatırımlara imza attıklarını bunun yanında belediyeden bir kuruş çıkmadan Çukurova'ya önemli tesisler kazandırdıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Belediyeyi akılcı bir anlayışla yönetiyoruz. Kaynakları verimli kullanıyoruz. Park Vadi tesisleri, Dinozor Park, Atatürk Öğrenci Evleri gibi devasa tesisler için belediyeden para harcamadık. Yap Birlikte İşletelim Devret Modeli ile halkımızın hizmetine sonduk. Kamunun parasını kendi paramız gibi kullandık ve belediyeyi neredeyse borçsuz hale getirdik. Tüm bunları yaparken de her yıl bir toplu açılış gerçekleştirdik."

Konuşmasında Çukurova Belediyesi Kadın Voleybol Takımına da değinen Başkan Soner Çetin, "Takımımız Sultanlar Liginde mücadele edecek. Çok iyi bir takım kurduk ve Avrupa'yı hedefliyoruz. Bugün dünyanın en iyi ligi Sultanlar Ligidir. Bu ligde Fenerbahçe, Eczacıbaşı, Vakıfbank gibi dünya devleri mücadele ediyor. Ayrıca Kadın Milli Takımımız Türkiye'nin gururudur. Kızlarımız bunun yanında Türkiye'de Atatürkçü duruşun simgesidir. Tüm Adanalılar takımımıza sahip çıksın" diye konuştu.

Başkan Soner Çetin'in konuşmasının ardından vatandaşlar sorun, öneri ve taleplerini dile getirdiler. Başkan Soner Çetin, salonların yanında sosyal medya üzerinde iletilen sorulara da cevap verdi. - ADANA

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Kaynak: İHA

Soner Çetin, Orhan Kemal, Çukurova, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çetin: 'Belediyeyi akılcı yönetiyoruz' - Son Dakika

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