Başkan Çolakbayrakdar: "Kayseri’mizin özlediği fuar kültürünü yeniden hayata geçiriyoruz"

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'nin yıllardır özlem duyduğu fuar kültürünü Fuar38 ile yeniden hayata geçirdiklerini belirterek, "Fuar38, şehrimizin hafızasını, kültürünü ve sosyal hayatını yeniden buluşturan önemli bir projedir" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kadir Has Fuar Parkı'nda düzenlenen basın toplantısında Fuar38 organizasyonuna ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Kayseri'nin köklü fuar geleneğini yeniden yaşatacak organizasyonun, şehrin kültürel hafızasını geleceğe taşıyacak önemli bir proje olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, destek veren herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. Fuar38'in ortaya çıkış hikayesini anlatan Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin binlerce yıllık medeniyet birikimine sahip kadim bir şehir olduğuna dikkati çekerek, geçmişte toplumun ortak hafızasında yer edinen değerleri günümüz şartlarına uygun şekilde yeniden canlandırmayı hedeflediklerini söyledi.

"Şehrimizin hafızasını yeniden canlandırıyoruz"

Kayseri'de uzun yıllar büyük ilgi gören fuar kültürünün yeniden hayat bulmasının vatandaşlarda büyük heyecan oluşturduğunu ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Şehrimizin geçmişinde çok önemli bir yeri olan fuar günlerini yeniden yaşatmak istedik. İnsanlarımızın çocukluk ve gençlik hatıralarında önemli yer tutan bu kültürü, bugünün ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden yorumladık. İlk duyurusunu yaptığımız günden itibaren vatandaşlarımızdan gelen ilgi beklentimizin çok üzerinde oldu. Sosyal medyada, telefon görüşmelerinde ve sokakta karşılaştığımız hemşehrilerimizin ortak düşüncesi, Kayseri'nin böyle bir organizasyonu özlemle beklediği yönünde oldu. Bu tablo bizleri son derece mutlu etti" diye konuştu.

"Bu kadar büyük sahiplenmeyle ilk kez karşılaştım"

Şehrin ortak değerlerine sahip çıkmayı sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri adına yapılan her güzel çalışmanın yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bu organizasyon da bunun en güzel örneklerinden biridir. Fuar38'i sadece bugünün değil, gelecek yılların da önemli markalarından biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu kadar kısa sürede böylesine kapsamlı bir organizasyonu hazırlayan bütün çalışma arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden büyük emek verdiler. İnşallah süreç sonunda herkesin memnun kaldığı, yüzlerin güldüğü bir organizasyonu hep birlikte yaşayacağız" şeklinde konuştu.

Nostalji kortejiyle başlayacak

Fuar38'in resmi açılışının gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, açılışın nostaljik kortej yürüyüşüyle başlayacağını ifade etti. Geçmiş yılların fuar atmosferini yeniden yaşatmak amacıyla klasik otomobiller ve dönemin minibüslerinin yer alacağı kortejin Cumhuriyet Meydanı'ndan fuar alanına hareket edeceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kayserililerin hafızasında yer eden o güzel fuar günlerini yeniden yaşatmak için en ince ayrıntısına kadar düşündüğümüz özel bir program hazırladık" dedi.

Organizasyonun aynı zamanda ailelerin birlikte vakit geçireceği sosyal bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Amacımız, çocuklarımızın, gençlerimizin ve ailelerimizin birlikte kaliteli zaman geçirecekleri, yeni hatıralar biriktirecekleri bir ortam hazırlamaktır. Geçmişin güzel hatıralarını yeniden yaşatırken geleceğin güzel hatıralarını da hep birlikte oluşturacağız. Süresi, etkinlik çeşitliliği, konserleri, sosyal faaliyetleri ve kültürel programlarıyla Kayseri'nin en kapsamlı organizasyonlarından birini hayata geçiriyoruz. Elbette eksiklerimiz olabilir. Bunları vatandaşlarımızın önerileriyle daha da geliştirerek önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü organizasyonlara imza atacağız. Kayseri'mizin köklü fuar geleneğini yeniden canlandırmanın heyecanını yaşıyoruz. Şehrimizi kültürüyle, sanatıyla, ekonomisiyle ve sosyal hayatıyla geleceğe taşıyacak projeleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceğiz. Fuar38'in hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu büyük heyecana ortak olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Etkinliklerin hafta içi saat 16.00-24.00, hafta sonları ise 14.00-24.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini belirten Başkan Çolakbayrakdar, Fuar38'in her yaştan vatandaşa hitap eden bir yaşam alanı olacağını sözlerine ekledi.

Kayseri'nin kalbi 38 gün boyunca Fuar38'de atacak

Öte yandan Fuar38, konser programıyla da Kayserililere unutulmaz bir yaz yaşatmaya hazırlanıyor. Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Ersoy, 31 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de Kadir Has Fuar Parkı'nda düzenlenecek konserle Fuar38'in açılışını gerçekleştirecek. Otuz sekiz gün boyunca devam edecek organizasyonda Sefa Doğanay Gazinosu (8 Ağustos), Coşkun Sabah (15 Ağustos), İsmail Altunsaray (22 Ağustos), Hakkı Bulut (26 Ağustos), Hatay Medeniyetler Korosu (30 Ağustos) ve Kubat (4 Eylül) Kayserililerle buluşacak. Program kapsamında ayrıca Kayseri'nin sevilen yerel sanatçıları ile sürpriz sahne performansları da ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak. Konserlerin yanı sıra çocuk etkinlikleri, sahne gösterileri, kültürel aktiviteler, nostalji alanları, aile yaşam alanları, sosyal etkinlikler ve eğlence programlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap edecek Fuar38, Kayseri'nin köklü fuar geleneğini modern organizasyon anlayışıyla yeniden yaşatacak.