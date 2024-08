Kocasinan Belediyesi Kırsal Mahallelere Hizmet Atağı Yapıyor

Yerel

Merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahalleri de cazibe merkezi haline dönüştüren Kocasinan Belediyesi, kırsalda yaptığı hizmet atağıyla dikkat çekiyor. Yapılan hizmetlerle kırsal kalkınmada da öncü belediye olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan'ın tüm mahallelerini güzelleştirmeye ve değerine değer katmaya devam ettiklerini ifade etti.

Yüzölçümü bakımından Kayseri'nin en büyük merkez ilçesi olan Kocasinan'da bulunan tüm kırsal mahallelere hizmet ulaştırabilmek için gece-gündüz demeden çalıştıklarına değinen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, altyapı ve üstyapı çalışmaları, yol, kaldırım, çevre düzenlemesi ve sosyal tesis gibi hizmetlerle kırsal mahallelerin yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi.

Merkez ve kırsal mahallelere her alanda hizmet ulaştırmaya devam ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, şunları söyledi: "Vatandaşlarımıza en iyisini sunmak ve sorunlarına çözüm üretebilmek için elimizden geleni fazlasıyla yapmaya çalışıyoruz. Mahallelerimize vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda proje ve hizmetler üretiyoruz. Kocasinan olarak; 156 bin hektar alan üzerinde yaklaşık 410 bin nüfuslu şehir merkezinin en büyük ilçesiyiz. Bu kapsamda ilçe sakinlerimize daha iyi ve daha kaliteli hizmetler sunabilmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için hangi mahallemizde ne sorun varsa, orada yapılması gereken konularda çözümler üretiyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile mahallelerimiz daha da değerleniyor ve kıymetli hale geliyor. Mahallelerimize ihtiyaç duyulan diğer hizmetleri de program dahilinde yapacağız."

"HİZMETLERİMİZLE KIRSAL MAHALLELERİMİZİN KADERİ DEĞİŞİYOR"

Yapılan yatırımlarla mahallelerin değer kazandığının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, "Fen İşleri Müdürlüğü ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerimiz, kırsal mahallelerde yol yapım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Özellikle kırsal mahallelerimizle ilgili olarak Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzün hem bütçesini artırıyor hem de teknik donanımını güçlendiriyoruz. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın, kendilerine özgü özellikleriyle daha huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu kapsamda mahallelerimizin birçok talebini yerine getirdik ve yaptığımız hizmetlerle kırsal mahallelerimizin kaderini olumlu yönde değiştiriyoruz. Sürdürülebilir kırsal kalkınmayı sağlamak ve yeşil alan miktarını artırmak için badem ve ceviz başta olmak üzere on binlerce ağacı toprakla buluşturduk. Ayrıca çiftçilerimizle birlikte Kocasinan'da yeni ürünler üretebilmenin yolunu açıp, onların daha iyi şartlarda yaşamalarına katkı sağlıyoruz. Ata tohumları gacer ve siyez, tıbbi ve aromatik bitkiler ve alternatif tarım ürünlerinin üretilmesi gibi alanlarda çalışmalar yürütüyoruz. Tarımsal sulama için belirli yerlere koruger borular yerleştirirken, ihtiyaç duyulan mahallelerde taziye evi ve fırın yapıyoruz. Okullar, sağlık ocakları ve mezarlıklar başta olmak üzere kamu binalarının bakım, onarım ve temizlik işlerini gerçekleştiriyoruz. Yeni parklar yapmanın yanı sıra mevcut parkları da yeniliyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak devam ediyor. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzelliklerini daha çok ortaya çıkaracak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KIRSAL MAHALLELERİN KÖY KİMLİĞİNİ KORUMASI ADINA BİRÇOK PROJEYİ HAYATA GEÇİRDİK"

Kırsal mahallelerin köy kimliğini koruması adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerimizin köy kimliği özelinde tarım, ziraat ve hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de büyük destek veriyoruz. Tarım bölgesi olan Kocasinan, Kayseri'de yapılan tarımın yüzde 20'sini oluşturmaktadır. Çiftçilerimizin işlerini kolaylaştırmak, alın teri ve emeklerinin daha bereketli olması için projeleri hayata geçiriyoruz. Geçen yıl, örnek bir çalışma olarak Hasancı köyümüzde alıç ağaçlarını aşıladık. Bunları daha verimli hale getirmek için başlattığımız aşılama çalışmasıyla daha güzel alıçlar yetişecek. Bilindiği üzere, rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra farklı ve sıra dışı hizmetler yapıyoruz. Bizden sonraki kuşaklara miras bırakabileceğimiz önemli işler yapıyoruz. İnşallah kırsal mahallelerimizin güzellikleri daha da artacak ve değerine değer katmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"KÖYÜMDE HAYAT VAR' PROJESİ, TÜRKİYE İÇİN MİLAT OLACAK!"

'Köyümde Hayat Var' projesi ile gençlerin tarıma yönelirken hem yüzlerinin güleceğini hem de ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacaklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, bu uygulamayla Kayseri ve Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir hamle yaşayacağını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar, tarım ve hayvancılığı destekleyerek, şehirden kırsala göçü teşvik edecek çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Kırsaldan şehre göçü önleyip, şehirden kırsala göçün olmasını sağlamak için çalışmalar yürütüyoruz. Şehirden kırsala doğru göçü teşvik edecek ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. Çiftçilerimizi ve gençlerimizi tarımsal üretime özendirmek için yatırımlar yapıyoruz. Mahallelerin durumlarına göre kıraç tarıma ve kapalı devre sulamanın olduğu yerlerde farklı yatırımlar yapıyoruz. Özellikle bu yıl, Beydeğirmeni'nde başlattığımız 'Köyümde Hayat Var' projesiyle gençleri çiftçilik, ziraat, hayvancılık ve tarımın içerisine çekerek, daha fazla genç çiftçiyle birlikte tarımsal üretimin altyapısını güçlendirmeye çalışıyoruz. Proje sonucunda genç çiftçilerimiz, daha fazla kazanç elde ederken, tarımsal üretime daha fazla yönelmiş olacaklar. Biz bunu ülkemiz, şehrimiz ve ilçemiz için yapıyoruz. Hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

"KADIN KOOPERATİFİ, KIRSAL KALKINMADA MODEL OLDU!"

Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, Yemliha Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde üretilen ürünlerin Kayseri'nin her köşesine ulaştığını belirterek, "Coğrafi işaretini aldığımız ve ülkemizde meşhur olan Yamula patlıcanının üretiminde, topraktan hasada kadar hanım kardeşlerimizin emeği var. Hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru ürünleri, Kayseri'den bütün Türkiye'ye satılacak hale geldi. Kayseri'mizin yöresel ürünleri, erişte, çorba ve mantı çeşitleri, her şeyiyle doğal ürünler vatandaşlarımızla buluşuyor. Biz, her alanda vatandaşlarımızın yanındayız. Kadın girişimini desteklemek adına bu kooperatifin ayrı bir değeri ve önemi var. Kırsal kalkınmada model olan bu kooperatife her türlü desteği sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kocasinan'ın her köşesinin kendine has özellik ve değerleriyle ön plana çıktığını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, kırsal mahallelerin değerine değer katmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - KAYSERİ