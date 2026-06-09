Başkan Er: Arslantepe Yarı Maratonu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının sembolü olacak - Son Dakika
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Başkan Er: Arslantepe Yarı Maratonu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının sembolü olacak

Başkan Er: Arslantepe Yarı Maratonu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının sembolü olacak
09.06.2026 11:29
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Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu için geri sayım başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, deprem sonrası yeniden ayağa kalkan Malatya’nın dünyaya verdiği güçlü bir mesaj olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu öncesinde Arslantepe Höyüğü’nde tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit katıldı. Basın toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya’nın güçlü bir yeniden yapılanma sürecine girdiğini belirterek, şehrin yalnızca fiziki olarak değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da yeniden ayağa kalktığını ifade etti. Er, gerçekleştirilen organizasyonların Malatya’nın yeniden yükselişinin en somut göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

Başkan Er: Arslantepe Yarı Maratonu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının sembolü olacak

ARSLANTEPE’NİN TARİHİ MİRASI SPORLA BULUŞACAK

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün insanlık tarihinin en önemli kültürel miraslarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Sami Er, bu kadim değerin adını uluslararası bir spor organizasyonuyla buluşturmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Maratonun Malatya’nın tarihi, kültürel ve turizm potansiyelinin tanıtımına önemli katkılar sağlayacağını belirten Er, organizasyonun Malatya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri ile diğer paydaşların iş birliğiyle hayata geçirildiğini söyledi. Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu’nun 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu ve 4,2 kilometrelik halk koşusu olmak üzere üç farklı kategoride düzenleneceğini aktaran Başkan Er, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Etiyopya, Meksika, Romanya ve Gürcistan’dan profesyonel sporcuların da organizasyona katılacağını açıkladı. 21 ve 10 kilometrelik yarışlar için 500 milli ve lisanslı atletin kayıt yaptırdığını belirten Er, halk koşusuna yönelik kayıtların ise devam ettiğini kaydetti.

“BU MARATON MALATYA’NIN GELECEĞE YÜRÜYÜŞÜNÜN GÜÇLÜ BİR SEMBOLÜ”

Uluslararası Arslantepe Yarı Maratonu’nun şehir için taşıdığı anlamın çok daha büyük olduğunu ifade eden Başkan Sami Er, “ Deprem sonrası ayağa kalkan Malatya’mızın sahip olduğu enerjiyi, umudu ve kararlılığı bu tür organizasyonlarla tüm Türkiye’ye ve dünyaya göstermeye devam ediyoruz. Sporun birleştirici gücüyle hem şehrimizin tanıtımını yapıyor hem de sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunuyoruz. Bu maraton sadece kilometrelerin koşulduğu bir yarış değil, Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının ve geleceğe güvenle yürüyüşünün de güçlü bir sembolüdür” dedi. Malatya Valisi Seddar Yavuz da organizasyonun şehir açısından büyük önem taşıdığını belirterek, yeniden imar ve ihya sürecini başarıyla sürdüren Malatya’nın artık ticaret, turizm, spor ve kültürel faaliyetlerle daha güçlü şekilde öne çıkacağını söyledi. Vali Yavuz, maratonun şehrin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına önemli katkılar sunacağını ifade etti. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise Malatya’nın iki yıl gibi kısa bir sürede önemli bir toparlanma süreci yaşadığını belirterek, spor organizasyonlarının şehrin gelişimine katkı sunduğunu söyledi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da Arslantepe’nin yalnızca Malatya’nın değil insanlık tarihinin ortak mirası olduğunu vurgulayarak, organizasyonun şehrin marka değerine katkı sağlayacağını dile getirdi. 7 Haziran’da gerçekleştirilecek Uluslararası Malatya Arslantepe Yarı Maratonu’nun binlerce sporseveri bir araya getirmesi beklenirken, organizasyonun ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedefleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Başkan Er: Arslantepe Yarı Maratonu, Malatya’nın yeniden ayağa kalkışının sembolü olacak - Son Dakika

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