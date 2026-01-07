Buharkent Başkanı Erol, Ege'nin En'leri Ödülünü Aldı - Son Dakika
Buharkent Başkanı Erol, Ege'nin En'leri Ödülünü Aldı

07.01.2026 17:33  Güncelleme: 17:35
Ege Gazeteciler Federasyonu (EGF) tarafından düzenlenen "Ege'nin En'leri" değerlendirmesi kapsamında, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Aydın'ın en başarılı iki ilçe belediye başkanından biri seçildi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü dolayısıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi Salonu'nda düzenlenen "Ege'nin En'leri - Ege Gazeteciler Federasyonu Ödül Töreni"nde bir ödül de Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol'a takdim edildi.

Buharkent, Aydın Valiliği Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirmede, 2024 yılında yürütülen yatırımlar kapsamında proje tutarlarına göre ilk 5 belediye arasında yer aldı. Buharkent Belediyesi'nin 2024 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 85 milyon 668 bin 421 TL tutarındaki yatırım, nüfus ve bütçe oranı dikkate alındığında kişi başına düşen yatırım miktarında Aydın genelinde birincilik getirdi. 13 bin nüfusa ve 120 milyon TL bütçeye rağmen ulaşılan yüksek yatırım oranı, belediyenin mali disiplinini ortaya koyarken, yapılan yatırımların Buharkent'in sosyal, ekonomik ve kentsel gelişimine uzun vadeli katkı sunduğunu da gözler önüne serdi.

Buharkent Belediyesi tarafından ilçe merkezinde hayata geçirilen Kapalı Pazaryeri ve Katlı Otopark Projesi tamamlanarak 8 Ağustos 2025 tarihinde hizmete açıldı. Yaklaşık 7 bin 500 metrekare alana sahip olan proje, modern yapısıyla ilçenin çehresini değiştirdi. Uzun yıllar çeşitli nedenlerle hayata geçirilemeyen proje, tüm süreçlerin aşılmasının ardından tamamlanarak Buharkent'e kazandırıldı. İçerisinde dükkanlar, açık ve kapalı sergi alanları, otopark ve asansörlerin yer aldığı yapı, hem esnafın hem de vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. İlçenin en büyük yatırımlarından biri olan proje, şehir merkezinde önemli bir düzen ve konfor sağladı. Dev projenin yapıldığı arsanın belediyeye devri ise Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokol kapsamında gerçekleştirildi. Bu süreç sonucunda belediye tarafından ilçeye yeni bir eğitim yatırımı da kazandırıldı.

Göreve geldiği günden bu yana Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çalışmalarına hız veren Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, OSB'nin yatırımcılara öncülük edilerek kurulmasını sağladı. Hayata geçirilen sanayi yatırımlarıyla ilçede işsizlik sorunu büyük ölçüde ortadan kalkarken, Buharkent hem bölgesel istihdama hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunar hale geldi. Planlı, sürdürülebilir ve geleceği gözeten bu yaklaşım, Buharkent'in sanayi alanındaki dönüşümünü hızlandırdı. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nin tam kapasiteyle ve çevreye duyarlı şekilde faaliyetlerini sürdürebilmesi amacıyla evsel ve endüstriyel atık suların doğaya zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacak atıksu arıtma tesisinin inşaatında sona gelindi. Günlük 2 bin metreküp kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisiyle OSB'nin sürdürülebilir altyapısı güçlendiriliyor. 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanan tesisle, Buharkent OSB'nin Aydın genelinde örnek gösterilen sanayi bölgeleri arasında yer alması hedefleniyor.

Buharkent Belediyesi tarafından 2020 yılında hayata geçirilen 500 kW'lık ilk güneş enerji santralinin ardından, 319 kW kapasiteli ikinci tesis de 2025 yılında devreye alındı. Çevre dostu bu yatırımlarla birlikte belediyenin mali yapısının güçlendiği ve sürdürülebilir belediyecilik anlayışının pekiştirildiği belirtildi. Buharkent'te son yıllarda hayata geçirilen yatırımlar bunlarla da sınırlı kalmadı. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesisleri ile spor ve sosyal yaşam güçlendirilirken; 15 Temmuz Millet Bahçesi ve kafeteryaları, Gelenbe Mesire Alanı ve Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı ilçeye nefes aldıran sosyal alanlar kazandırdı. Eğitim alanında Adnan Menderes Üniversitesi Buharkent Meslek Yüksekokulu, ilçenin yükseköğretim kapasitesini artırırken, kentin tarihi kimliğini yansıtan Kent Müzesi, kültürel hafızaya önemli katkılar sundu. 7'den 70'e her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği, çok sayıda etkinlik ve kursun düzenlendiği Gençlik Merkezi ise sosyal hayatın merkezlerinden biri haline geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

