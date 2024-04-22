Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği\'ne Tüm Çocukları Davet Ediyor

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Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne tüm çocukları da davet etti.

Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur bir mesaj yayımladı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bayramı bir kez daha kutlamanın onurunu yaşadıklarını ifade eden Başkan Ertemur, "Egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millette devredildiği ve millet iradesinin topyekün temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'ncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yetişecek çocuklarımız ve gençlerimizin görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun ilk önce ve her şeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla mücadele gereği öğretilmelidir " sözünü her zaman ilke edinmeliyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin yaşatılmasında, çağdaş uygarlık seviyesinin aşılmasında, geleceğimizin teminatı ve milletimizin en değerli varlığı olarak gördüğü çocuklarımıza, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını armağan ederek onlara duyduğu güveni, sevgiyi ve verdiği önemi göstermiştir. Bizler de bu emanete sahip çıkacağız. Pamukkale'mizde, Denizli'mizde evlatlarımızla bayramları doyasıya ve onların hak ettiği gibi kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; Cumhuriyetimizin ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, bugünü anlamlandıran ve geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyor, bayramın dünyanın tüm çocuklarına barış ve mutluluk getirmesi temennisiyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutluyorum" dedi.

Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili özel bir etkinlik düzenledi. 23 Nisan 2024 Salı günü Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki ana hizmet binasında "23 Nisan Çocuk Şenliği" 14.00-19.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Şişme oyun grupları, canlı langırt, rodeo, palyaço ve maskot gösterileri ile birlikte çeşitli görseller ve ikramların yer alacağı etkinlikte çocuklar 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı doyasıya kutlayacak. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, tüm çocukları Pamukkale Belediyesi 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne davet etti. - DENİZLİ