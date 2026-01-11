Kahramanmaraş'ta 114 Projenin 71'i Başladı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta 114 Projenin 71'i Başladı

11.01.2026 09:35  Güncelleme: 09:36
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Seçim sürecinde söz verdiğimiz 114 projemizin 71 tanesinin süreçlerini başlattık. Bu süreçte kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlarımızın toplam maliyeti 12 Milyar TL değerinde. 20 Milyar TL'nin üzerinde bir kaynakla şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz. Altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana, kültür sanattan sosyal desteklere tüm alanlarda gerçekleştirdiğimiz projelerle Kahramanmaraş'ımızı geleceğe çok daha güçlü bir şekilde taşıyacağız" dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Şairler Tepesi'nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla buluştu. Programda konuşan Başkan Fırat Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer, basının toplumun doğru bilgilendirilmesindeki kritik rolüne vurgu yaparak tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

"21 Ayda Şehrimize Çok Ciddi Yatırımlar Kazandırdık"

Programda şehir genelinde yürütülen yatırımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Görgel, göreve geldikleri günden bu yana geçen 21 aylık süreçte önemli projelere imza attıklarını ifade etti. Görgel, "Bu süreçte merkezi hükümetimizin de destekleriyle altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan sosyal tesise, yeşil alandan kültür sanat faaliyetlerine çok ciddi yatırım ve projeleri şehrimize kazandırdık. Hamdolsun daha önce konuştuğumuz pek çok sorunu artık gündemimizden çıkardık. Katılımcı ve yenilikçi yönetim anlayışı, dayanıklı, dirençli, ulaşılabilir, çevreye duyarlı, üreten, paylaşan, yaşayan ve eşsiz mirasına sahip çıkan bir şehir için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"114 Projemizin 71'inin sürecini başlattık"

Görgel konuşmasının devamında, "Seçim sürecinde söz verdiğimiz 114 projemizin 71 tanesinin süreçlerini başlattık. Bunların bazıları tamamlandı, bazılarının yapımı devam ediyor. Bu süreçte kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız yatırımlarımızın toplam maliyeti 12 Milyar TL değerinde" dedi.

"Araç filomuzu 144 yeni araçla güçlendirdik"

Hizmet kalitesinin artırılması adına yapılan çalışmalara değinen Görgel, "Hizmet kalitemizi güçlendirmek ve daha verimli hale getirmek için büyükşehir belediyemizin araç filosunu 144 yeni araçla güçlendirdik. Yeni araçlarımız toplu taşımadan üstyapı çalışmalarına, altyapı imalatlarından kar küreme çalışmalarına kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor" diye konuştu.

"20 Milyar TL'yi aşan altyapı yatırımı"

Altyapı yatırımlarına değinen Görgel, "Hiçbir belediye başkanı altyapı çalışmalarına girmek istemez. Biz göreve geldiğimizde çok ciddi altyapı problemi ile karşılaştık. Şehrimizin geleceği için bu yatırımları yapmak zorundaydık ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle şehrimizde Türkiye'nin en büyük altyapı şantiyesi kuruldu. Hibe, öz kaynak ve kredilerle 20 Milyar TL'nin üzerinde bir yatırımla şehrimizin altyapısını yeniden inşa ediyoruz. Şehrimize toplam 2 bin 300 kilometre altyapı, 40 içmesuyu deposu ve 6 arıtma tesisi kazandırıyoruz. Bu yatırımlarla sudaki kayıp oranını yüzde 80'lerden 20'lere indireceğiz. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın içmesuyu sorunu yaşamaması için merkezi hükümetimizle birlikte çok ciddi yatırımları hayata geçiriyoruz. Kısık Barajı, Menzelet Barajı'ndan Su Temini Projesi ve Kılavuzlu Barajı'ndan Ayvalı Arıtma Tesisi'ne İçmesuyu İletim Hattı bunlardan sadece birkaçı" ifadelerini kullandı.

"Ulaşıma 3 Milyar TL'lik yatırım yaptık"

Ulaşım yatırımlarına değinen Görgel, "Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirme için bugüne kadar 3 Milyar TL'lik yol yatırımı yaptık. Bu sezon da inşallah şehrimizin en büyük asfalt yatırımını hayata geçireceğiz. Altyapısı tamamlanan arterleri sıcak asfaltla baştan sona yenileyeceğiz. Şehir merkezi ve ilçe merkezlerimizde ana arterleri son derece konforlu bir hale getireceğiz. Sadece asfalt çalışmaları değil, yürüyüş yolu ve aydınlatmasıyla şehrimize yeni prestij caddeler kazandıracağız. 6 Şubat depremlerinde hasar alan Göksun ve Elbistan terminallerimizi yenileyerek yeni yüzüyle hizmete sunduk. Afşin, Türkoğlu ve Andırın ilçelerimizin de projelerini hazırladık, inşallah otogarlarımızı yenileyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Çevre yolları ve kavşak projeleri hızla ilerliyor"

Görgel, "Kuzey Çevre Yolumuzun ihalesi yapıldı, yüklenici firma şantiyesini kurdu. Hava şartları izin verdiği ilk andan itibaren çalışmalar başlayacak. 34 kilometrelik Güney Çevre Yolu'nun uygulama projesi safhasına geçildi. Sanayi Kavşağı'nda çalışmalar hızla ilerliyor, mayıs ayında burayı tamamlamayı planlıyoruz. Sümbüllü Kavşağı'nı Kayseri Yolu'na bağlayan projemiz başlıyor. Adana Yolu'ndan Sanayi Kavşağı'na bağlanan 35 metre genişliğinde yeni bir bulvar açıyoruz. Karacasu Kavşağı tamamlanmak üzere. Adana Yolu - Havaalanı Kavşağı bağlantısı bu seneki en büyük hedeflerimizden biri. İnşallah Karayolları Genel Müdürlüğümüz ile birlikte yapacağız. Tramvay için master planımızı tamamladık. 24 kilometreden oluşan ve 27 duraklı bir plan. Planı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza teslim ettik, süreci birlikte yürütüyoruz" dedi.

"Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş"

Çevreci ve enerji yatırımlarına da değinen Görgel, "685 Milyon TL'lik yatırımla kuzey ilçelerimize kazandırdığımız Entegre Katı Atık Tesisi'mizi tamamlayarak hizmete aldık. Enkaz Atıkları Geri Kazanım Tesisi'mizi 100 Milyon TL'lik yatırımla yaptık. Günlük 4 bin ton enkaz atığı ayrıştırılıyor. Burası deprem bölgesinin en iyi tesisi. Pazarcık'taki Güneş Enerji Santralimizi tamamladık. Türkiye'de ilk olacak karbon yutak alanlarını şehrimize kazandırıyoruz. Hem karbon emisyonunu azaltacak hem de vatandaşlarımız için sosyalleşme alanı olacak" ifadelerini kullandı.

"Desteklerimizi güçlendirerek sürdürüyoruz"

Sosyal belediyecilik hizmetlerinin de artarak devam ettiğini belirten Başkan Görgel, "21 aylık süreçte üreticilerimize 100 Milyon TL'yi aşan destek sağladık. Sosyal desteklerimizi çok önemli biçimde artırdık. Bugüne kadar hemşehrilerimize 600 Milyon TL'nin üzerinde destek sunduk" dedi.

"Spor, kültür ve tarihi mirasımıza sahip çıkıyoruz"

Kahramanmaraş Stadyumu'nun inşasının hızla sürdüğünü belirten Görgel, aynı alana 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzu kazandırılacağını ifade etti. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nin spor vadisine dönüştürüldüğünü, gençlik merkezleri, halı sahalar ve kültür merkezlerinin de yapımının sürdüğünü söyledi. Kahramanmaraş'ın UNESCO tarafından Türkiye'nin ilk "Edebiyat Şehri" olarak tescillenmesinin büyük bir gurur olduğunu dile getiren Görgel, Kapalı Çarşı, Ulu Camii, Kahramanmaraş Kalesi, Taş Köprü ve Kanlıdere Köprüsü restorasyon çalışmalarının sürdüğünü, tarihi mahallelerde kültür yolları oluşturulacağını belirtti. Konuşmaların ardından Görgel ve Vali Mükerrem Ünlüer, basın mensuplarından gelen soruları yanıtladı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

