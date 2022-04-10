Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu - Son Dakika
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Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu

10.04.2022 13:50
Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu

Pandemi dolayısıyla ara verdiği geleneksel Ramazan ayı iftar programlarını yeniden başlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'da faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarının genç temsilcilerini iftar yemeğinde ağırladı.

Pandemi dolayısıyla ara verdiği geleneksel Ramazan ayı iftar programlarını yeniden başlatan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya'da faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarının genç temsilcilerini iftar yemeğinde ağırladı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan ayı ile birlikte gelenek hale getirdiği, pandemi dolayısıyla 2 yıldır ara verdiği geleneksel Ramazan ayı iftar programlarını yeniden başlattı. Battalgazi Belediyesi, 'Ramazan'ın bereketi hep birlikte yaşanır' diyerek, iftar programlarının ilkinde Malatya'da faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetici ve genç temsilcilerini ağırladı.

İlim Yayma Cemiyeti, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Malatya Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı, Milli Türk Talebe Birliği, Genç Yeşilay, Gençlik ve Eğitim Derneği, Genç Kızılay, İnsani Yardım Vakfı, Birlik Vakfı'nın genç temsilcilerini Battalgazi Belediyesi Hastane Cafe'de ağırlayan Başkan Güder, iftar öncesi gençlere Battalgazi Belediyesi tarafından 3 yıllık süreçte hayata geçirilen ve geçirilmesi planlanan hizmet ve yatırımları konu alan görsel bir sine vizyon gösterisi izlettirdi. AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Üner Özer'inde katıldığı programda gençlerin istek ve önerilerini de dinleyen Başkan Güder, gençlik yatırımlarında ilçede büyük adımlar attıklarının altını çizdi.

"Başkanımız gençlerle sürekli iç içe"

AK belediyelerin milletiyle dayanışma içerisinde hizmetlerini sürdürdüğünü belirten AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Üner Özer, "Bugün bu güzel iftar programında bizler bir araya getiren Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın temsilcilerine şükranlarımı sunuyorum. Başkanımız sürekli STK'lar ile iç içe ve istişare halinde. Bu birlik ve beraberlik ile Battalgazi'de çok güzel hizmetler hayata geçiriliyor. AK belediyelerimiz, milletiyle birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu davanın çilesini çekmiş başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın atılımlarıyla birlikte onlara güç veren belediye başkanlarımız ve ekiplerinden de Allah razı olsun. Rabbim sizlere güzel günler göstersin" ifadelerini kullandı.

"Sizden tek beklentimiz Türkiye'de söz sahibi olmanızdır"

Göreve geldiği günden bu yana ilçede gençlik konusuna ayrı bir parantez açtığını belirten Başkan Güder daha sonra şunları söyledi:

"Öncelikle tüm İslam aleminin ve sizlerin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Mübarek Ramazan Ayınızı tebrik ediyorum. Rabbim sizleri, bizleri nice Ramazanlara ve bayramlara ulaştırmayı nasip etsin. Bugün Malatya'daki Sivil Toplum Kuruluşları'nın yöneticileri ve gençleri ile bir araya geldik. Amacımız aynı sofrada buluşmak ve kardeşliğimizi pekiştirmekti. Bu buluşmalarımız Ramazan ayı boyunca devam edecek. Dün ve bugün olduğu gibi kardeşliğimizi her zaman pekiştirmeye devam edeceğiz. Sivil Toplum Kuruluşlarımız ve gençlerimiz bizim çok önemlidir. Göreve geldiğim günden itibaren gençlik konusuna ayrı bir parantez açtım. Çünkü gençler bizim her şeyimiz, geleceğimiz. Battalgazi Belediyesi olarak ufku açık, sorumluluğunu bilen bir nesil yetiştirmek için bugüne kadar taşın altına elimizi koymaktan asla çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Her zaman söylerim ve yine belirmek istiyorum; Gençlere yönelik çalışmalar bizim için çok kıymetli çalışmalardır. İlçemizdeki tüm yatırımlarımızda her zaman önceliğimiz gençlik yatırımları oluyor. Gençlerimizin fikirleri ve idealleri bizler için çok kıymetlidir. Türkiye'nin aydınlık yarınları için ilçemizde milyonluk gençlik yatırımlarını hayata geçirdik ve geçirmeye de devam ediyoruz. Konu gençlik ise gerisi teferruattır bizim için. Bizler almış olduğumuz bu emaneti sizlere aktarma noktasında elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Sizinde bu çabada büyük emeğiniz ve katkılarınız oluyor. Gençlerimiz ile her buluşmamızda, her sohbetimizde, her istişaremizde hamdolsun bu ülkenin geleceğine dair umutlarımız katbekat artıyor. Bizimde sizlerden bir takım beklentilerimiz tabi ki var. Gençlerimizden tek beklentimiz Türkiye'de söz sahibi olmalarıdır. Geleceğimizin teminatı gençlerimizin her daim emrine amadeyiz." - MALATYA

Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu
Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu
Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu

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Osman Güder, Pandemi, Malatya, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güder, genç STK temsilcileri ile iftarda buluştu - Son Dakika


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