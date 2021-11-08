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Başkan Güder: "Kızılay ülkemizin yüz akı olmuştur" - Son Dakika

Başkan Güder: "Kızılay ülkemizin yüz akı olmuştur"

08.11.2021 13:13
Başkan Güder:

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Kızılay Haftası' nedeniyle Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, teşkilat ve gönüllü üyeler ile bir araya gelerek, "Varlığı ile daima gurur duyduğumuz Türk Kızılayı, 1868 yılından günümüze kadar özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü...

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 'Kızılay Haftası' nedeniyle Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, teşkilat ve gönüllü üyeler ile bir araya gelerek, "Varlığı ile daima gurur duyduğumuz Türk Kızılayı, 1868 yılından günümüze kadar özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü hizmetleriyle dünyanın saygın yardım kuruluşlarının başında yer almaktadır" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, her yıl 29 Ekim - 4 Kasım tarihleri arasında kutlanan 'Kızılay Haftası' münasebetiyle Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, Malatya Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatoş Şahin, Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dermanbey ve gönüllü üyeler ile Yeşilçam Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. Kızılay'ın varlığı ile her zaman gurur duyduklarının altını çizen Başkan Güder, koronavirüs salgını boyunca Battalgazi Belediyesi ile Kızılay'ın güzel ve başarılı işlere imza attığını hatırlatarak, çalışmalarında kolaylıklar diledi.

"Bu anlamlı davet bizleri mutlu etti"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in anlamlı davetine katılmaktan dolayı mutluluklarını dile getiren Kızılay Gençlik Kolları Başkanı Furkan Dermanbey, "Bu güzel haftada Battalgazi Belediye Başkanımız sayın Osman Güder'in bizleri konuk etmesinden dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bu anlamlı bir davete katılmaktan dolayı mutluluğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Başkanımız bizlerden hiçbir zaman desteğini esirgemedi" dedi.

Kızılay Kadın Kolları Başkanı Fatoş Şahin ise "Kızılay ailesinin bir ferdi olarak Başkanımız Osman Güder'in bu anlamlı daveti için çok teşekkür ediyorum. Türk Kızılayı kadın teşkilatı olarak kadınlarımıza ve çocuklarımıza yönelik etkinliklerle sahada olmayı tercih ettik" şeklinde konuştu.

"Birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz"

Kızılay olarak 'birlikte güçlüyüz' mantığıyla her daim hareket ettiklerine dikkat çeken Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, " Kızılay olarak bu yılı gönüllülük yılı ilan etmiştik. Türkiye genelinde 170 bin gönüllümüz ile 81 ilde sahadaydık ve bu haftanın önemini belirttik. Gençlik ve Kadın Kolları olarak anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde seminerler verdik ve geleceğin Kızılaycılarını yetiştirdik. 600 öğrencimizin gönüllü üyeliklerini gerçekleştirdik ve 152 yıllık merhamet çınarının ilk iyilik adımını atmalarına vesile olduk. Pandemi sürecinde Battalgazi Belediyesi ile birlikte çalıştık. En ücra noktalara kadar gittik. Bundan sonrada birlikte koordineli olarak hareket edeceğiz. Türkiye olarak birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz mantığıyla hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'in bu nazik daveti bizleri mutlu etti. İyi ki varsınız" ifadelerinde bulundu.

"Üyelerimiz faaliyetlerini gönüllü yürütüyor"

Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın ise şunları söyledi:

"Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in bu güzel haftada bizleri anması bizler için çok önemliydi. Kızılay ailesi olarak bizler kendisinden razıyız. Üyelerimiz tamamen gönüllü olarak bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Kendilerinden, zamanlarından ve yapabilecekleri farklı aktivitelerden feragat ederek sosyal hizmetler için koşturuyorlar. Kıymetli davetleri için başkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

"Her daim en büyük destekçisiyiz"

AK Parti ailesi olarak Kızılay'ın her daim yanında olduklarını belirten AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Öncelikle haftanızı tebrik ediyorum. Bu iyilik çınarının nice güzel yıllar görmesini temenni ediyorum. Kızılay, 20 yıllık AK Parti iktidarıyla birlikte gerçekten dünyaya merhamet ve iyilik götürmeye devam ediyor. İnsanların en mağdur olduğu dönemlerde ilk kapılarını aşındırılan ve merhamet elini uzatan Kızılay oluyor. Pandemi ve deprem zamanı hepimiz buna şahitlik ettik. Kızılay'ımızın bu duruma gelmesi için çaba gösteren Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kızılay'ın değerli yönetimine ve üyelerine canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu iyilik çınarının devam etmesi noktasında AK Parti teşkilatı olarak elimizden gelen tüm çabayı göstereceğiz. Allah birliğimizi ve berberliğimizi daim etsin" ifadelerini kullandı.

"153 yıldır büyüyen bir iyilik hareketidir"

Faaliyetlerinden dolayı Kızılay'ı tebrik eden ve "İyi ki varsınız" diyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "1868 yılında, yaralı askerlere yardım amacıyla Hilal-i Ahmer ismiyle kurulan ve Cumhuriyet döneminde adı Türk Kızılay Derneği olarak değiştirilen Türk Kızılayı, insanlar arasında ayrım gözetmeksizin, dünyanın neresinde olursa olsun mazlum ve mağdurlara karşılık beklemeksizin şefkat elini uzatan, acılarını hafifletmeye çalışan, yaralarını saran ve yürüttüğü bu anlamlı vazife ile ülkemizin yüz akı ve gurur vesilesi olan bu köklü kuruluşumuz, tarih boyunca önce insan diyen medeniyetimizin en güzel örneklerini sergilemektedirler. 153 yıldır her geçen gün daha da büyüyen bir iyilik hareketi Kızılay, iyi ki varsınız. İnsanların ihtiyacı olduğu zamanlarda hemen yanında oluyorsunuz. Allah eksikliğinizi vermesin. Malatya'da yaklaşık 2 yıl önce bir deprem yaşamıştık. Uzakta olan yakınınız henüz gelmeden Kızılay yanınızda oldu. Çadırları kurarak o mağdur ailelerin yanında oldu. Bu iyilik hareketi, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın yardımına koşuyor. 153 yıldır hizmet veriyor ve inşallah binlerce yıl bu hayır hizmetini sürdürür. Allah sizlere güç kuvvet versin. Sizlerle ne gurur duysak azdır. Rabbim bize veren el olmayı nasip eder inşallah. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Kızılay Genel Başkanımıza ve sizlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Malatya, Kızılay, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Güder: 'Kızılay ülkemizin yüz akı olmuştur' - Son Dakika


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