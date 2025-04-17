Başkan Gülpınar, Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülü\'nü Aldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, uluslararası alandaki başarılı çalışmalarından dolayı önemli bir ödül kazandı. Yöneticilik deneyimi ve 6 dil bilmesi sayesinde uluslararası ilişkilerdeki başarısını pekiştiren Başkan Gülpınar, Enternasyonal İş Adamları Derneği (İNTİSAD) tarafından "Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Her yıl dünya çapında iş insanlarını bir araya getirerek uluslararası ekonomik iş birliklerinin güçlenmesine öncülük eden İNTİSAD, 2025 yılının ödüllerini sahiplerine sunmak için 26 Nisan Cumartesi akşamı İstanbul'da prestijli bir etkinlik düzenleyecek. Uluslararası düzeydeki başarılı diplomatik çalışmalarıyla öne çıkan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da Enternasyonal İş Adamları Derneği (İNTİSAD) tarafından "Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülü"ne layık görüldü.

Göreve geldiği günden bu yana Şanlıurfa'nın kalkınması ve küresel tanıtımına yönelik önemli adımlar atan Başkan Gülpınar, birçok ülkeyle iş birliği gerçekleştirdi. Özellikle Kuveyt ve İspanya gibi ülkelerdeki ziyaretleriyle dikkat çeken Gülpınar, bu ziyaretlerde Şanlıurfa'nın kültürel ve ekonomik potansiyelini tanıtarak, şehrin uluslararası arenada daha güçlü bir konum elde etmesini sağladı.

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da tanınan bir siyasetçi haline gelen Başkan Gülpınar'ın, yöneticilik deneyiminin yanı sıra, 6 dil bilmesi de, uluslararası ilişkilerdeki başarısını pekiştiriyor. Uluslararası İlişkilerde Yılın Üstün Hizmet Ödülü, Gülpınar'ın hem Şanlıurfa'ya olan katkılarının hem de global düzeydeki etkisinin bir yansıması olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Başkan Gülpınar'ın, ödülünü 26 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek gecede alması bekleniyor.

İNTİSAD Genel Başkanı Av. Selahattin Par, törenin yalnızca bir ödül gecesi değil, aynı zamanda uluslararası bir buluşma olduğunu belirtti. - ŞANLIURFA