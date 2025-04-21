Başkan Gülsoy: "23 Nisan kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesidir" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Başkan Gülsoy: "23 Nisan kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesidir"

Başkan Gülsoy: "23 Nisan kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesidir"

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

21.04.2025 13:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. Gülsoy, "Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bölünmez bütünlüğün ve milli egemenliğin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yıl dönümüne ulaşmış olmanın büyük gururunu yaşıyoruz" dedi.

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan KTO Başkanı Ömer Gülsoy, egemenlik ve bağımsızlığın milletimizin en büyük serveti olduğunu belirtti. Gülsoy sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla milli egemenliğin kabul edildiği 23 Nisan 1920, millet iradesinin üstünde hiçbir gücün tanınmayacağının tüm dünyaya ilan edildiği gündür. Aziz milletimizin verdiği Kurtuluş Mücadelesinde TBMM'nin kuruluşu önemli bir dönüm noktası olmuştur. Milletimizi ortak bir gaye etrafında bir araya gelerek birleştiren ilk Meclisimiz, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, hür yaşama uğruna sergilenen fedakarlığın en güzel timsali olmuştur. 23 Nisan sadece bir bayram değil; bağımsızlığın, özgürlüğün ve birlik ruhunun simgesidir. 23 Nisan, kardeşliğin ve bağımsızlığın bayramıdır. Bütün dünya çocuklarını kardeşçe kaynaştıran; daha güzel, savaşsız bir gelecek için atılan en güzel tohumdur. Aynı zamanda, ülkemizin geleceği olan çocuklara duyulan güvenin ve sevginin en güçlü göstergesidir. Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e minnetle, onun gösterdiği yolda yürümeye devam ediyoruz. 23 Nisan da dünya çocuklarının el ele sergilediği birlikteliğin dünya çocukları arasında sevgi ve dostluk bağlarının güçlenmesine, yaşadığımız coğrafya başta olmak üzere tüm dünyada yaşanan savaşların son bulmasına ve gelecekte tüm insanların barış içinde yaşamalarına vesile olmasını diliyorum. Geleceğimiz adına en büyük emanetimiz olan çocuklarımıza refah dolu, özgür ve gelişmiş bir ekonomiye sahip güçlü bir Türkiye bırakabilmek en büyük hedefimizdir. Bu amaçla iş dünyası olarak var gücümüzle çalışmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor, Ticaret Odamız ve camiamız adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum." - KAYSERİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Ömer Gülsoy, Politika, 23 Nisan, kayseri, Türkiye, Kültür, Yerel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Gülsoy: '23 Nisan kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesidir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul Havalimanı’na üç uçak aynı anda iniş yaptı İstanbul Havalimanı'na üç uçak aynı anda iniş yaptı
Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi Komşu esnafların çalışanları tekme tokat birbirine girdi
Tarihi Malabadi Köprüsü’nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı Tarihi Malabadi Köprüsü'nden düştü, vatandaşların el ele vermesiyle kurtarıldı
Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı Talisca, Süper Lig kariyerinde bir ilki başardı
Mourinho oyundan aldı Yıldız futbolcuya Kadıköy’de tepki yağdı Mourinho oyundan aldı! Yıldız futbolcuya Kadıköy'de tepki yağdı
Ankara’daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı Ankara'daki büyük uyuşturucu operasyonunda 90 kişi tutuklandı
Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum’dan Mardin’in köyüne taşındı 55 milyonluk malından oldu İnternetten tanıştı, uğruna Bodrum'dan Mardin'in köyüne taşındı! 55 milyonluk malından oldu
Bülent Arınç’tan Ekrem İmamoğlu’nun babasının ’bedduasına’ sert tepki Bülent Arınç'tan Ekrem İmamoğlu'nun babasının 'bedduasına' sert tepki

16:55 Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı Yaptığı rezilliği kayda aldı, yetmedi gurur tablosu gibi paylaştı
16:50 Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü Hatırlamadığı tek an var Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
15:40 İznik’te Papa Francis için lokma döktürdüler İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler
15:25 Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda Milli uydu Türksat 6A hizmete alındı! Türkiye artık 11 ülkeden biri konumunda
11:53 Sırrı Süreyya Önder’in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama
00:18 Harvard Üniversitesi’nde silah sesleri Harvard Üniversitesi'nde silah sesleri
23:49 Meriç Nehri’nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu Meriç Nehri'nde kaybolan 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu
23:40 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum: AYM kararı okunarak milletvekilliği iade edilemez
23:11 Kırklareli’nde büyük ihmal Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar Kırklareli'nde büyük ihmal! Süs havuzunda elektrik akımına kapıldılar
22:51 Dışişleri Bakanlığı’ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı Dışişleri Bakanlığı'ndan Hakan Fidan iddialarına yanıt: Tamamıyla gerçek dışı
22:34 Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir Mahmut Uslu: Fenerbahçe yönetimi ve başkanı derhal istifa etmelidir
22:32 İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye’ye yönelik saldırı planını onayladı İsrail Genelkurmay Başkanı, Suriye'ye yönelik saldırı planını onayladı
22:20 Jose Mourinho’dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt Jose Mourinho'dan şampiyonluk şansı sorusuna flaş yanıt
22:17 Lübnan’da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti Lübnan'da futbolcular İsrail saldırısına aldırış etmeden maça devam etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2025 17:11:21. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Gülsoy: "23 Nisan kardeşliğin ve birlik ruhunun simgesidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement