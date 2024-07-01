Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Mali Genel Kurulu Gerçekleştirildi

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S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Mali Genel Kurulu, üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Bekir Yıldız'ın yaptığı genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy; Kayseri'ye yakışır bir proje ortaya çıkarmak için ekip olarak çalıştıklarını belirterek, "Mera alanında çıkartılan arsanın peşinatını yatırdık. Taksitlerini ödemeye başladık. Allah tamamına erdirsin" dedi.

S.S. Kayseri Ticaret Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Mali Genel Kurulu üyelerin yoğun katılımıyla Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı. Divan Başkanı seçilen Bekir Yıldız yaptığı konuşmada, "Kayseri bir esnaf şehri. Esnafların işyeri hususunda çalışmaları, gayretleri, birer makul işyeri sahibi olmak için oldukça önemli. Kooperatifi kuruluşundan itibaren yakından takip ediyorum. Hakikaten çok önemli aşamalardan geçti. Önce arsa temini daha sonra bu arsanın planlanması sonra Milli Emlak'tan makul fiyatlarla devredilmesi gibi uzun yıllar süren işleri kısa sürede başardılar. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri iğne ile kuyu kazar gibi çalıştılar. Büyük emek ve özveri gösterdiler. Gayret edenlere, emek koyanlara minnet borçluyuz" dedi.

Gündem maddelerinin oy birliği ile kabul edildiği mali genel kurulda konuşan Kooperatif Başkanı Ömer Gülsoy, sözlerine kooperatif arsasının alınmasında büyük emekleri olan Bekir Yıldız'a teşekkür ederek başladı. Gülsoy, "Şehrimizde ticaret sitelerinin kurulmasında fikir babası olan, ticaret sitelerine öncülük eden, şehrimizin ekonomisine, ticaretine ve gelişmesine uzun yıllar katkılar veren, bizimde bu sitemizin kurulmasında, arsamızın alınmasında desteğini hiç esirgemeyen, çoğu zaman akıl danıştığımız, istişare ettiğimiz, bize müthiş katkılar veren, yoğun programlarına rağmen Divan Başkanlığımızı yapan kıymetli büyüğümüz Bekir Yıldız Başkanımıza, şehrimizin abisi Bekir abimize şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sitenin kurulacağı arsanın kooperatife tahsis edilmesinde büyük payı olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'ye teşekkür eden Gülsoy, "Her daraldığımızda, sıkıntı yaşadığımızda, önümüzü açan, bize destek veren, tek gayesi şehrimizin ve ülkemizin kalkınması olan, her daim Allah rızası için çalışan bugünde en zor bir görevi yürüten gururumuz Sayın Mehmet Özhaseki Bakanımıza özellikle teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Gülsoy, kooperatife katkıda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a, Tarım İl Müdürü Bülent Saklav ile kurum kuruluşların yöneticilerine teşekkür etti. Yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgiler veren Gülsoy; "Şehrimizin marka değerini artıracak, üyelerimiz, şehrimiz, ülkemiz için yararlı olacak, ekonomik katkı sağlayacak bir çalışma olması için gayret gösteriyoruz. Kayseri'ye yakışır bir proje çıksın diye çabalıyoruz" diye konuştu Slayt eşliğinde kooperatif üyelerine arsa hakkında da bilgiler veren Başkan Gülsoy, "Kocasinan İlçesi Buğdaylı Mahallesinde toplam 1 milyon 780 bin m2 büyüklüğe sahip, şehir merkezine 14 km, havaalanına 7 km, şehri hastanesine ise 16 km uzaklıkta. Toplam büyüklüğün yüzde 86,5 gibi çok büyük bir oranı kamuya ait. Bu söz konusu alan Eski Sanayi Bölgesi'nin 4,2 katı, Yeni Sanayi Bölgesi'nin ise 2,2 katı, Orta Sanayiinin 25 Katı, Doğu Sanayiinin 7,8 katı, Ağaç İşlerinin ise 3,7 katı büyüklüğünde. Bu arazinin imara açılması için Tam 19 Kurumun olur görüşü uzun emeklerimiz sonucu almayı başardık" dedi. Arsa çalışmalarını da üyelerle paylaşan Başkan Gülsoy; "Normal süreçte dahi en az 5 yıl uğraşılan bahse konu çalışmaları 2 yıl gibi bir zamanda imar planlarının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nde onaylattık. Peşinatı yatırdık. Taksitlerini de ödemeye başladık. Allah tamamına erdirsin" dedi. Üyeler tarafından merak edilen sorulara da cevap veren Gülsoy, şunları söyledi;

"Bu işler uzun soluklu işler. İnce çalışmak gerekiyor. Çünkü küçük bir iş değil. Projesiyle, planlamasıyla zaman alan işler. Kimin yapacağı, nasıl yaptıracağımız gibi ince ince düşünmek gerekiyor. Kısa sürede olup bitecek bir durum değil. Süreç isteyen bu durum karşısında sizlerden de anlayış bekliyoruz. Biz istiyoruz ki yapım sürecinde hiçbir kafa karışıklığına mahal vermeyelim. Süreç, tamamen şeffaf yürüsün. Bu konuda da iki önemli etken var. Birincisi sitemizi devlet destekli, TOKİ marifetiyle yapalım diyoruz. Ama hepinizin bildiği gibi ülkemizde 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Deprem bölgesinde yaralar sarılmaya devam ediyor. Rabbim bir daha böyle bir afetle karşılaştırmasın. Deprem bölgesinde de müthiş bir çalışma var. O sebeple TOKİ marifeti ile biraz zor gözüküyor. İkincisi ise içerisinde bulunduğumuz ekonomik durum ve finansman maliyetleri Tüm şartların hepsini göz önünde bulundurarak değerlendirmeler yapıyoruz. Arkadaşlarımız sürekli kafa yoruyorlar. Yaptığımız değerlendirmeler ve görüşmelerimiz sonucunda da en geç 1 veya 2 yıl sonra inşaata başlarız diye umut ediyorum. En erken 1 yıl sonra inşaatımıza başlayabiliriz."

Kooperatif Başkan Yardımcısı Hasan Köksal, teknik konular ve proje detayları konusunda sunum gerçekleştirdi. Konuşmaların ardından Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporları okunarak oy birliği ile kabul edildi. Başkan Ömer Gülsoy toplantı sonunda mali genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür etti. - KAYSERİ