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Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı - Son Dakika

Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

09.11.2021 14:30
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi merkezli meydana gelen depremin ardından deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunarak, can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu ve yaraların beraber sarılacağını söyledi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçeye bağlı Kızılören Mahallesi merkezli meydana gelen depremin ardından deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunarak, can kaybının yaşanmamasının teselli olduğunu ve yaraların beraber sarılacağını söyledi.

Konya, dün gece 5.1 şiddetli depremle sarsıldı. Merkez üssü Meram ilçesine bağlı Kızılören Mahallesi olan deprem şehir merkezinde de büyük paniğe yol açtı. Devletin tüm kurumları, depremin meydana gelmesiyle birlikte Kızılören Mahallesi'ne intikal ederek vatandaşların yardımına koştu. Depremin en fazla etkilediği bir başka mahalle olan Sefaköy Mahallesinde de ekipler herhangi bir sorun yaşanmaması için tedbirlerini aldı.

Depremin ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın liderliğinde afet koordinasyon merkezi kurulurken, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş da beraberindeki AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman ile birlikte Kızılören Mahallesine geldi. Burada ekiplerden son durum hakkında bilgi alan Başkan Kavuş ve beraberindeki heyet hasar gören yapılarda incelemelerde bulundu.

"En büyük tesellimiz can kaybının olmaması"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bölgenin kayalık bir zemine sahip olmasından dolayı depremin daha az hasarla atlatıldığını kaydederken, "Çok şükür ki herhangi bir hemşehrimiz yaralanmadı, can kaybı yaşanmadı. Bizlere en büyük teselli bu oldu. Kızılören ve Sefaköy mahallelerimize depremin hemen ardından ekiplerimiz gelerek incelemelerini yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza bağlı ekipler ise sabahın ilk ışıklarına kadar tüm yapıları inceleyerek hasar tespitini gerçekleştirdi. Oturulamayacak şekilde hasar alan yapılar zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlendi ve hemşehrilerimizin girişlerine izin verilmedi. Hamdolsun çok daha büyük bir felaket yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

"Devletimiz tüm kurumlarıyla hemşehrilerimizin yanında oldu"

Devletin tüm kurumlarının depremzede vatandaşların yanında olduğunu belirten Başkan Kavuş, "Devletimiz depremden etkilenen tüm hemşehrilerimizin ihtiyacına koşarak gücünü bir kez daha gösterdi. Yıkılan ve hasar gören hanelerde yaşayan hemşehrilerimize yönelik ihtiyaçlar tespit edilerek bir an evvel harekete geçildi. Hiç kimsenin burnunun dahi kanamaması bizim için çok önemli. Hasar gören ve yıkılan evlerle ilgili el ele vererek ne yapılması gerekiyorsa çaba sarfedeceğiz. Bu vesileyle Van'dan Çanakkale'ye kadar ülkemizin her köşesinden gelen 'geçmiş olsun' mesajları için ayrıca teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah, ülkemizi her türlü afetlerden korusun inşallah" şeklinde konuştu.

"Depreme karşı daha bilinçli olmamız gerekiyor"

Yaşanan depremden ders çıkarılması gerektiğini belirten Başkan Kavuş, "Şehrimizin deprem bölgesi olmaması nedeniyle, 5.1 şiddetli deprem biraz daha fazla paniğe yol açtı. Hepimiz gördük ki depremin ne zaman ve nerede olacağı belli değil. Buradan yola çıkarak depreme karşı hazırlıklı olmamız gerektiği bir kez daha gün yüzüne çıktı. Özellikle yapılarımızın güvenli olduğundan emin olmamız gerekiyor. Can güvenliğimiz için kayıtsız, resmi kurumlar tarafından denetimi yapılmamış kaçak yapılardan uzak durulmalı. Bu tür felaketler karşısında hep birlikte daha bilinçli olmamız gerekiyor" dedi. - KONYA

Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı
Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı

Mustafa Kavuş, Kızılören, Deprem, Meram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Kavuş, depremzedeleri bir an yalnız bırakmadı - Son Dakika


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