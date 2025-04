Başkan Kılca: "Kalbimiz, Filistinli kardeşlerimizle birlikte atıyor"

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin Alimler Birliği heyetini misafir etti. Her zaman Filistin halkının yanında olduklarını belirten Başkan Kılca, "Kalbimiz Kudüs'le, Gazze'yle birlikte atmaya devam edecek." dedi.

Karatay Belediyesi'nde gerçekleştirilen ziyarete; Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Said Bekir, Birlik Kurul Üyesi Dr. Mahmud Mustafa, Türkiye İşlerinden Sorumlu Muhammed Dal ile Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Sudan katıldı. Görüşmede; Filistin meselesi, İslam coğrafyasındaki birlik ve beraberliğin önemi ile Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek ele alındı. Heyet, Karatay Belediyesi'nin Filistin halkına yönelik sergilediği hassasiyetten dolayı Başkan Kılca'ya teşekkür etti.

"Türkiye, Filistin halkının yanında"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Filistin ve Gazze halkına yönelik destek mesajlarını yineleyerek Karatay Belediyesi olarak her zaman mazlumun yanında olduklarını vurguladı. Filistin'in haklı mücadelesinin yanında olduklarını belirten Başkan Kılca, kardeşlik bağlarının önemine de dikkat çekti. Filistin ve Gazze halkının yaşadığı zulmün insanlık vicdanını derinden yaraladığını dile getiren Kılca, "Karatay Belediyesi olarak her zaman Filistin'in ve Gazze'nin yanındayız. Dualarımızla da desteğimizle de onların yanındayız. Kalbimiz, Filistinli kardeşlerimizle birlikte atmayı sürdürüyor. İnanıyoruz ki bu haklı direniş bir gün mutlaka zaferle ve hayırla sonuçlanacak; Siyonizm zulmü çökecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olduğunu ifade eden Başkan Kılca, "Devletimiz, hükümetimiz ve milletimiz; Gazze'nin ve tüm mazlum Müslüman halkların yanında durmaya devam ediyor. Bu mesele sadece bir coğrafyanın değil, tüm ümmetin meselesidir" şeklinde konuştu.

"Karatay ile El Halil arasında gönül bağı"

Karatay'ın, Filistin'in El Halil şehri ile kardeş şehir olduğunu da hatırlatan Başkan Hasan Kılca, iki şehir arasındaki bağların yalnızca imzalarla değil, gönüllerle kurulduğunu vurguladı. Kılca, "Karatay, 200 yıldan fazla süreyle Selçuklu Devletine başkentlik yapmış, Konya'nın en eski yerleşim yerlerinden biridir. Osmanlı'nın kuruluşuna giden tarihi süreç de bu topraklarda şekillenmiştir. Geçmişte, aynı devletin çatısı altında Filistin'le kardeşçe yaşadık. Bugün de aynı kardeşlik duygularını sürdürüyoruz. Tüm Müslümanlar kardeştir. Gönlümüz ve kalbimiz, her zaman Filistinli ve tüm mazlum Müslüman kardeşlerimizle birlikte atacak" diye konuştu.

"Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı"

Filistin Alimler Birliği Başkan Yardımcısı Dr. Said Bekir ise şunları söyledi: "Türkiye olarak siz her zaman ümmetin bütün meselelerini omuzlayan bir ülke oldunuz. Bu ümmetin içinde akan ruh ve can siz oldunuz. Biz Osmanlı'yı ve Osmanlı ruhunu hiç unutmadık. Siyonistler gelip Osmanlı'yı ve ümmeti parçaladılar. Ümmeti böldükten sonra da ümmetin mukaddesatına saldırmak daha kolay hale geldi. Ancak sizler, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Her zaman evvela Allah'ın yardımı, sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve sizlerin desteğini her daim hissediyoruz. Amacımız, Filistin davasını en doğru şekilde anlatmak ve ümmetin sorumluluklarını bu anlamda hatırlatmaktır." - KONYA