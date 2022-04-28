Başkan Küpeli; "Türkiye'ye örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz" - Son Dakika
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Başkan Küpeli; "Türkiye'ye örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz"

28.04.2022 14:41
Başkan Küpeli; "Türkiye'ye örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz"

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Eskişehir OSB olarak Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (EOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Eskişehir OSB olarak Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ile bağlı kuruluşlarının (EOSB) personelleri iftar yemeğinde bir araya geldi. Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen iftar yemeğine Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Yönetim Kurulu Üyeleri Yavuz Ayva, Riza Zeydan, Hikmet Çetin, Samet Özkaya, Denetim Kurulu Üyeleri Erol Öz, Hasan Hakan Bayar ile EOSB ve bağlı kuruluşlarındaki personeller katıldı.

Yemekte konuşma yapan Eskişehir OSB yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, "Eskişehir'in sanayi ve ticari hayatına olduğu kadar eğitimden, sosyal ve kültürel etkinliklerine kadar birçok alanda öncü rol üstlenen Eskişehir OSB Müdürlüğü olarak, böyle manevi bir iklimde siz değerli çalışma arkadaşlarımla birlikte aynı iftar sofrasına olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

"Eskişehir OSB olarak çok büyük bir aileyiz"

"Eskişehir OSB Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarımız olarak çok büyük bir aile haline geldik" diyen Başkan Küpeli, "Bölge müdürlüğümüz, okulumuz ve diğer tüm kuruluşlarımız olarak, toplam çalışan sayımız 302 kişiye ulaşmış durumda. Eskişehir OSB'miz yeni yatırımlarla büyüdükçe, bizde büyüyoruz. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmeti onların ayaklarına götürecek kuruluşlar kurduk, hayata geçirdik, ilerleyen dönemde de bu şekilde hizmet vermeyi artan bir kararlılıkla sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz"

Türkiye'ye örnek projeleri hep birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini aktaran Başkan Küpeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eskişehir OSB olarak, önümüzdeki dönemde sizlerle birlikte Türkiye'ye örnek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Pandemiyi yaşadığımız son 2 yıllık dönemde, canla başla ve büyük bir azimle çalışmaya devam ettiniz. Sizlerin büyük emek ve gayretleriyle son 2 yılda, son 16 yılın arsa tahsis rekorunu kırdık. Ben tüm bu özverili çalışmalarınız için hepinize, yönetim ve denetim kurulumuz adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Başkan Küpeli; Türkiye'ye örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz
Başkan Küpeli; Türkiye'ye örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz
Başkan Küpeli; Türkiye'ye örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz

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Anadolu Lisesi, Hikmet Çetin, Eskişehir, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başkan Küpeli; 'Türkiye'ye örnek projeleri birlikte hayata geçireceğiz' - Son Dakika


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