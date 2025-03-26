Başkan Mehmet Yalçın: "Beytülmâle dokunmadık, dokundurmuyoruz"

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nin geleneksel iftar programında konuşan Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, "Beytülmale dokunmadık, dokundurmuyoruz" dedi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Geleneksel İftar Programı, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimi, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Protokolü ve sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. İftar programında; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Yibur, Yönetim Kurulu Üyeleri Zafer Baktır, Nuri Çetinçağlar, Selim Narin, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp ile Kayseri OSB Bölge Müdürü Abdulmenap Esko yer aldı.

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, iftar programında yaptığı konuşmasında, "Ramazan bereket, kardeşlik ve paylaşma ayıdır. Ramazan ayı nefsimizi terbiye ettiğimiz kutsal bir aydır. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan bir aydır. Ramazan ayı kullarının af olmasına vesile olan bir aydır. Mübarek Ramazan ayında, İslam coğrafyasında yaşanan acıların ve zulümlerin son bulmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Bu güzel Ramazan akşamında sizlerle iftar sofrasında buluşmanın mutluluğunu yaşadığımızı bilmenizi isterim." dedi.

"Beytülmale dokunmadık, dokundurmuyoruz"

Kayseri sanayisinin merkez üssü olan Kayseri OSB'nin yönetimi olarak, yaklaşık 3 yıldır önemli projelere odaklandıklarını ifade eden Başkan Yalçın, "Her konuşmamda dile getirdiğim gibi "bir kuruş dahi kredi almadan, 1 milimetre arsa satmadan" sanayicimize hizmet sunuyoruz. Daha önce söylediğim gibi Beytülmale dokunmadık, dokundurmuyoruz. Yaptığımız hizmetlerle sanayicilerimizin konforunu artırmak için çaba gösteriyoruz. Hizmet kalitesini yükseltmeye ve sanayicimizin memnuniyetini artırmaya çalışıyoruz. Sanayicilerimizi memnun etmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

"Sağlık merkezi bitti, iş merkezi inşaatı yarıladı"

"Kayseri OSB Yönetimi olarak, planladığımız projelerimizde geldiğimiz son noktayı sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Başkan Mehmet Yalçın, "Sağlık merkezi projemizi tamamladık. Sağlık Müdürlüğü ile yapacağımız protokol sonrasında tefrişatı da gerçekleştirilerek kısa sürede hizmete açılacak. Yanı başında yaptığımız 2 eczane işyeri yapımı da hızla devam ediyor. Yeni iş merkezimizin temelini Şubat ayı başında attık. İnşaatımız yüzde 40 seviyesine ulaştı. 2,5 yılda toplam 50 km yolumuzu asfaltladık. Nizamiye projemizi uygulamaya aldık. 3'ü nizamiyemizi tamamladık. 4. Ana nizamiye için ihale aşamasına geldik. Yağmur suyu terfi hattı kapasitemizi 2 katına çıkardık. Filomuzu yeniliyoruz. 2 yılda 20 yeni aracı sanayicilerimizin hizmetine sunduk." şeklinde konuştu.

"100 megavat GES için alt yapıyı hazırladık"

Kayseri OSB fuar merkezimizde her ay 1 fuar hedefine ulaşmalarına çok az kaldığını vurgulayan Başkan Yalçın, "2025'te 10 fuar merkezimizde ziyaretçilere kapılarını açacak. Kayseri OSB'de meslek yüksekokulu ikinci yılına ulaştı. OSB Teknik Kolejimiz ve Anaokulumuz en iyi şekilde hizmet sunuyor. OSB Teknik Kolejimiz dev bir adım attı. Sanayicilerimizin kalifiye eleman ihtiyacı için yeni kurslar düzenliyoruz. MYO, mimarlık ve mühendislik fakültesi binaları yapımı için çalışmalarımız sürüyor. Bilişim alt yapımızı yeniledik. E-OSB için çalışmalarımız da sona yaklaştık. Enerji alt yapımızı tamamladık. 100 megavat GES için gerekli alt yapıyı hazırladık. Kablolarımızı döşedik. TEİAŞ 100 megavatlık trafoyu teslim ettiğinde sanayicimizin hizmetine sunacağız. Elektrik, doğal gaz ve su sayaçlarımızı otomasyonla uzaktan okuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Elimizi taşın altına koyduk"

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliği ve sonrasında sanayicilerden gelen haklı talepleri de konuşmasında vurgulayan Başkan Yalçın, "Yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında elimizi taşın altına koyduk. Süre uzatımı ve ücretlerin düşürülmesi noktasında başarılı girişimlerde bulunduk. Yaklaşık 3 yılı geride bıraktık. Sanayicilerimiz için durmaksızın çalıştığımızı gururla söyleyebilirim. Planladığımız ve hayata geçirmeye başladığımız projelerimizle, daha iyi hizmet sunabilmenin arzusundayız. Şehrimizdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunabilmek adına azimle çalışmaya devam edeceğimizin bilmenizi istiyorum. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. İftar programımıza katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyor ve tekrar hoş geldiniz diyorum." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da sanayicilere hitap ettiği Kayseri OSB Geleneksel İftar Programı Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz tarafından edilen dua ile sona erdi. - KAYSERİ