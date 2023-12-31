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Başkan Özcan: "2024 yılı sağlık, huzur, mutluluk getirsin" - Son Dakika
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Başkan Özcan: "2024 yılı sağlık, huzur, mutluluk getirsin"

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederek umut dolu bir gelecek için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Özcan, deprem yardımları, sosyal etkinlikler ve diğer faaliyetlerin yer aldığı bir video paylaşarak büyük beğeni topladı.

Başkan Özcan: "2024 yılı sağlık, huzur, mutluluk getirsin"
31.12.2023 - 16:40,
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Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, zorlu bir yılı geride bırakarak umut dolu bir gelecek için çalıştıklarını dile getirdi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, yeni yıl mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda 'birlik ve beraberlik' mesajı veren Başkan Özcan, yeni yılın tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. 2023 yılında ülkemizde yaşanan depremin büyük kayıplara yol açtığını ancak yaraları sarmak için Türk halkının tek yürek olduğunu ifade eden Başkan Özcan, zorlu bir yılı geride bırakarak umut dolu bir gelecek için çalıştıklarını dile getirdi. Başkan Özcan mesajında "Kıymetli hemşehrilerim, sizlerin ve tüm sevdiklerinizin yeni yılını kutlar, 2024 yılının sizlere ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk getirmesini dilerim. Mutlu yıllar" ifadelerine yer verdi.

Nazilli Belediye Meydanı'nda toplanan deprem yardımları, sosyal etkinlikler, Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı'nın şampiyonluk maçı, saha çalışmaları, Atatürk'ün aracının Nazilli'ye gelişi, 100. yıl kutlamaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nazilli mitingi, iftar programları, zeytin hasadı ve Nazilli'nin genel görüntülerinin yer aldığı video büyük beğeni topladı. - AYDIN

Kaynak: İHA
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