Başkan Özdemir, Çevre Temizliği İçin Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Başkan Özdemir, Çevre Temizliği İçin Öğrencilerle Bir Araya Geldi

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Dünya Temizlik Günü'nde öğrencilerle birlikte Üç Fidan Parkı'nda çevre temizliği etkinliği düzenledi. Başkan, temiz çevre bilincinin eğitime dayandığını vurgulayarak, çocuklarla birlikte parkta çöpleri topladı.

20.09.2024 17:41  Güncelleme: 17:46
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Eline çöp poşeti alan başkan, parkı köşe bucak temizledi

BURSA - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla öğrencilerle birlikte Üç Fidan Parkı'nda çevre temizliği etkinliğine katıldı. Başkan Şadi Özdemir, "Kentimizdeki bu kültürün yayılması eğitimle başlıyor. Bizler de çocukluktan başlayarak bu bilinci her ortamda aşılamak istiyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi, 21 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre bilincini artırmak için çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, öğrencilerle bir araya gelerek, İhsaniye Mahallesi'ndeki Üç Fidan Parkı'nda yapılan temizlik etkinliğine katıldı. Başkan Şadi Özdemir, Canaydın İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencileri ile birlikte eldiven giyerek, torbalarla parka atılan çöpleri topladı. Başkan Şadi Özdemir, öğrencilere çevreyi temiz tutmanın önemini anlattı.

Başkan Şadi Özdemir yaptığı açıklamada, temiz bir alan herkesin sorumluluğunda olduğunu belirterek, "Bizler çocuklarımız ile birlikte hem onların farkındalığını artırmak hem de örnek olmak için bu etkinliğimizi düzenledik" dedi. Nilüfer'de yaşayan insanların doğaya ve çevreye saygılı insanlar olduklarını vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Kentimizdeki bu kültürün yayılması eğitimle başlıyor. Bizler de çocukluktan bu bilinci her ortamda aşılamak istiyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün de rutin temizlik çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Başkan Şadi Özdemir, "Ayrıca her gün 2 mahallemizde kapsamlı bir temizlik çalışması yürütüyoruz. Temiz çevre için kentimizi de daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Nilüfer Belediyesi ekipleri, etkinlikler çerçevesinde Gölyazı Ünallar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileriyle de geri dönüşüm atıklarını topladı. Mahalle merkezinde yapılan çalışma sonrasında geri dönüşüm atıkları, ambalaj atığı toplama aracına teslim edildi. Ayrıca belediye ekipleri tarafından öğrenciler, geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi.

Başkan Özdemir, Çevre Temizliği İçin Öğrencilerle Bir Araya Geldi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Özdemir, Çevre Temizliği İçin Öğrencilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika

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